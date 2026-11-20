شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكثفة؛ وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن تحرير ٥٤ مخالفة متنوعة جاءت بياناتها كالتالي:

في مجال الرقابة على المخابز البلدية:

- تم تحرير ١٠ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن

- ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

- محضرين للتوقف عن ممارسة النشاط

- ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

- محضرين لعدم وجود لوحة تشغيل

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير ١٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٦ محضر لعدم حمل شهادة صحية.

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، كما ناشد المواطنين التعاون مع مديرية التموين والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو غش تجاري.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية: رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠ رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢ رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨ وزارة التموين والتجارة الداخلية

