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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معرض دائم للمنتجات المصرية في الكونغو.. خطوة جديدة لتعزيز الصادرات إلى القارة الأفريقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى

بحثت جمعية مستثمري العاشر من رمضان مع وفد من غرفة التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية برئاسة جورج أوكيتالومي، آليات تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين الجانبين العام الماضي، بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والكونغو.

وحضر اللقاء من جانب الجمعية الدكتور أحمد فتحي رئيس لجنة البيئة، والدكتور مجدي شرارة عضو مجلس الإدارة، والمهندس زكريا عبد الملك رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية، إلى جانب عدد من شركات العاشر الأعضاء.

وقال الدكتور أحمد فتحي إن تفعيل البروتوكول يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الكونغو والعديد من الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد جورج أوكيتالومي أن الاتفاقية ستتيح توجيه دعوة لمستثمري العاشر للاستثمار في مقاطعة "لويلو"، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة، وهو المجال الذي تتميز به الخبرة المصرية.

وأوضح أن المقاطعة تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في التعدين، لكنها تفتقر إلى مشروعات وقطاعات حيوية يحتاجها المواطن الكونغولي.

وفي سياق متصل، اقترحت الدكتورة هالة محمد صلاح والمهندس زكريا عبد الملك إقامة معرض دائم لمنتجات مصانع العاشر من رمضان، التي تعمل في أكثر من 15 قطاعاً صناعياً، مع دراسة احتياجات السوق الكونغولي من المنتجات المصرية. ورحّب الوفد بالمقترح، مؤكداً أن الغرفة ستنظم معرضاً خاصاً بمنتجات مصانع الجمعية في المقاطعة للتعريف بالمنتجات المصرية وعرضها أمام المستهلك الكونغولي.

تراجع في التبادل التجاري

وتشير بيانات التبادل التجاري إلى تراجع حجمه بين البلدين إلى 461.6 مليون دولار في 2025 مقابل 679.1 مليون دولار في 2024. وسجلت الصادرات المصرية 14.2 مليون دولار مقابل 17.2 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 447.4 مليون دولار مقابل 661.9 مليون دولار.

وتصدّرت الآلات والأجهزة الكهربائية الصادرات المصرية بقيمة 4.4 مليون دولار، تلتها مصنوعات الحديد أو الصلب (1.9 مليون دولار)، ومحضرات الخضر والفاكهة (1.6 مليون دولار)، واللدائن ومصنوعاتها (1.2 مليون دولار)، إضافة إلى مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 5.1 مليون دولار.

وفي المقابل، استحوذ النحاس ومصنوعاته على الجزء الأكبر من الواردات المصرية من الكونغو بقيمة 445.8 مليون دولار، إلى جانب القصدير ومصنوعاته (1.3 مليون دولار) ومجموعات متنوعة (300 ألف دولار).

التحويلات والاستثمارات

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الكونغو إلى 8 ملايين دولار في العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4 مليون دولار في العام السابق، بينما بلغت تحويلات الكونغوليين العاملين في مصر 1.5 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات، قفزت استثمارات الكونغو في مصر إلى 3.4 مليون دولار في 2024/2025 مقابل 36 ألف دولار فقط في العام السابق، في حين تراجعت الاستثمارات المصرية في الكونغو إلى 11.8 مليون دولار مقابل 17.6 مليون دولار.

مستثمرو العاشر غرفة التجارة والصناعة مصر الكونغو التبادل التجاري

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