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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغمراوي يبحث دعم توطين الصناعات الدوائية والحيوية المتقدمة ونقل التكنولوجيا.. ونواب: لا بد من تعظيم مستلزمات الإنتاج في الصناعة المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
معتز الخصوصي

اقتصادية الشيوخ: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد 

نائب يشيد بدعم توطين الصناعات الدوائية والحيوية المتقدمة ونقل التكنولوجيا

نائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

أشاد عدد من النواب ببحث رئيس هيئة الدواء دعم توطين الصناعات الدوائية والحيوية المتقدمة ونقل التكنولوجيا ، وأكدوا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث رئيس هيئة الدواء دعم توطين الصناعات الدوائية والحيوية المتقدمة ونقل التكنولوجيا.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة؛ يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ،عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد من تحالف ابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة «CEPI»، برئاسة الدكتور أمادو سال، المدير التنفيذي لتطوير العمليات والتصنيع بالتحالف، لبحث آفاق التعاون المشترك في تطوير وتصنيع اللقاحات، وتعزيز القدرات المحلية، ومناقشة دور الهيئة في دعم الشراكة القائمة بين «CEPI» ، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع مصر.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشراكات الاستراتيجية في مجال اللقاحات والمستحضرات الحيوية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في تصنيع اللقاحات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحيوية المتقدمة، مع ضمان الالتزام بالمتطلبات والأطر التنظيمية المعمول بها، بما يعزز استدامة التطوير والتصنيع ويرسخ مكانة مصر في هذا المجال.

ممثلو تحالف «CEPI

ومن جانبهم، أشاد ممثلو تحالف «CEPI» وشركة مينافارم بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم تطوير الصناعات الدوائية والحيوية، وبما تمتلكه من خبرات تنظيمية متقدمة وكفاءات فنية تسهم في تهيئة بيئة داعمة لتطوير وتصنيع اللقاحات. وأكدوا أهمية التعاون مع الهيئة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، ودعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة وتعزيز الأمن الصحي.

تناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين «CEPI» ومينافارم، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن الأطر والمتطلبات التنظيمية الحاكمة لتطوير وتصنيع اللقاحات، بما يشمل المنتجات التي يتم تطويرها أو تصنيعها بموجب اتفاقيات ترخيص، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة بانتقال المشروع إلى مراحله التنفيذية، بما يضمن توافقه مع المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

ضم وفد تحالف «CEPI» الدكتور رأفت فهيم، مستشار أول لتطوير العمليات والتصنيع، والسيدة نفيسة جيواني، مدير التمويل المبتكر والتصنيع، والسيد توم كويبو، مدير أول للتمويل المبتكر والتصنيع، والسيد نيرين راو، مدير السياسات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال اللقاحات والمستحضرات الحيوية، ودعم توطين الصناعات الدوائية والحيوية المتقدمة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تنمية القدرات التصنيعية الوطنية، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير وتصنيع اللقاحات، ودعم جهود تحقيق الأمن الصحي المستدام.

الصناعات الدوائية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج الصناعة المحلية اضطرابات سلاسل الإمداد الأسواق الخارجية

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