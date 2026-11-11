حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارع ترعة الزمر أمام مستشفى الصدر بالعمرانية

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بشارع ترعة الزمر أمام مستشفى الصدر بالعمرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة النظافة بشارع ترعة الزمر وأمام مستشفى الصدر بالعمرانية بتكثيف حملات النظافة والغسيل ورفع كفاءة المكان.

وبناءً عليه، أكد وليد كشيك، نائب رئيس الهيئة، أن الحملة أسفرت عن أعمال النظافة والتجريد ورفع كفاءة النظافة وكذلك غسيل الأسوار ورصيف مستشفى الصدر بالعمرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتحسين الرؤية البصرية والجمالية وجودة الخدمات والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.