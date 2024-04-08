مسلسل زوجة واحدة لا تكفي يثير أزمة في الكويت.. منع عرضه ووقف الفنانيين المشاركين عن التمثيل ورد قوي من وزارة الإعلام

كشفت وزارة الإعلام الكويتية سبب وقف مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الذي يتم عرضه في الكويت خلال شهر رمضان، حيث أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي يسيء للمجتمع الكويتي ويهدر قيمه.

سبب وقف مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

كما قررت الوزارة إيقاف كل الممثلين المشاركين في العمل عن التمثيل في أي أعمال فنية بـ الكويت سواء مسرحية أو فنية، وعلى خلفية مسلسل زوجة واحدة لا تكفي أحالت الجهات المختصة أبطال المسلسل للنيابة.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية بيانا قالت فيه: قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي، إنه تم وقف كل من شارك في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي أو أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي اعمال مسرحية تعرض في الكويت، مؤكدا أن وزارة الإعلام تحرص على تطبيق القوانيين والنظم واللوائح على الجميع دون تمييز، وأن دور الوزارة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي والتمسك بالأخلاق والتقاليد والارتقاء بالذوق العام.

قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

وتدور أحداث قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي عن شخصية هيلة التي تلعبها الفنانة الكويتية هدي حسين، والتي يكون دورها في المسلسل مديرة مدرسة، وهي زوجة رشيد الذي يجسدها الفنان ماجد المصري في المسلسل، وخلال أحداث المسلسل يتزوج الفنان ماجد المصري عليها من 3 سيدات أخريات، بالرغم من أنه أنجب من زوجته 3 فتيات.

وتدور قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حول أن الزوج يخدع زوجته فترة كبيرة، كما تشهد أحداث المسلسل تجسس أحد المدرسين في المدرسة التي يديرها ماجد المصري وزوجته هدي حسين على الطالبات لابتزازهن، بالإضافة إلى وجود تنمر داخل المدرسة بين الطلاب والتي أدت لوفاة أحد الطلاب، كما تناقش قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي العديد من القضايا المجتمعية.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على المسلسل، مما أدي إلى قيام وزارة الإعلام الكويتية لوقف عرض المسلسل وإحالة المشاركين وصناع العمل للنيابة العامة للتحقيق، وذلك لمخالفته قيم المجتمع الكويتي.

ويشارك المصري للمرة الأولى في الدراما الخليجية من خلال مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» الذي يقوم ببطولته أمام فنانات كويتيات: هدى حسين، وسحر حسين، وفاطمة الصفي، والفنانة المصرية أيتن عامر، وأحمد إيراج، والعمل من تأليف الكويتية هدى مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

ماجد المصري يتحدث عن الكواليس

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية من خلال أسرة مثالية تضم الزوج «رشيد» المخلص لزوجته «هيلة» والمحب لها وبناتهما الثلاث، حيث تدير العائلة مدرسة مختلطة، وتكشف الأحداث تدريجياً أن رشيد متزوج سراً من ثلاث معلمات بالمدرسة.

وعن كواليس العمل يقول ماجد المصري: «حينما عُرض على المسلسل من الصديق المنتج جمال سنان أعجبتني جداً شخصية (رشيد) وأحببت خوض التجربة؛ لكونها شخصية جديدة عليّ، لم أقدمها طيلة مشواري الفني، فالفنان حين يجد دوراً جديداً يذهب وراءه».

وأضاف: «تحمست للعمل بعدما وجدت تصاعداً درامياً بالشخصية، ولا أريد أن أحرق أحداثه، والعبرة بالنهاية، لأن رشيد من الشخصيات المرهقة المليئة بالتفاصيل والتشابكات المعقدة».

وعن العمل في الدراما الخليجية للمرة الأولى يقول المصري: «رغم أنني غير متابع للدراما بشكل عام، لكنني شاهدت أعمالاً للفنانة هدى حسين، من بينها مسلسل (شارع الهرم)، وكنت أتطلع للعمل في الدراما الخليجية، مثلما شاركت في أعمال لبنانية قبل ذلك، وأرى أننا نفيد بعض في النهاية؛ لأن كل منا يستفيد من الآخر، والمهم أن يظهر العمل بمستوى راقٍ، والحمد لله المسلسل ينفذ بشكل جيد».

وأشاد المصري بالعمل مع الفنانين الكويتيين: «مستمتع بالعمل مع السيدة هدى حسين، فهي فنانة كبيرة يطلق عليها (ملكة الدراما الخليجية)، وهي تعشق فنها وحريصة على كل من حولها، فلها كل الاحترام والتقدير، كما أن فاطمة الصفي تعد مفاجأة في المسلسل، وتجمعني بها مشاهد مهمة وسعدت بالتعاون مع كل فريق العمل».

ويتابع المصري: «الحمد لله المسلسل يحتل الترتيب الثالث على منصة (شاهد)، ويحقق المركز الأول في الخليج والأردن والعراق، ولمست ردود فعل كثيرة من الجمهور خلال تصويرنا المسلسل في أبوظبي».

وسوف نرصد لكم أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، والتي جاءت كالتالي: