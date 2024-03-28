بسمة وهبة تحرج آيتن عامر بسبب زوجة واحدة لا تكفي: أنتِ مش مراعية رمضان

أحرجت الإعلامية بسمة وهبة الفنانة آيتن عامر، بسبب مشاهدها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يعرض في سباق دراما رمضان 2024، قائلة: "أنتي بترقصي من أول حلقة في المسلسل يا آيتن، أنتِ مش مراعية رمضان أبدا".

وردت أيتن عامر، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "إيه الكلام ده؟! منتفرجش بقى على مسلسلات خالص، قدمت أدوارا مثله كثيرا، جسدت شخصية راقصة في فيلم علي بابا".

وسألت بسمة وهبة، الفنانة أيتن عامر: "أنتِ مش شايفة إن المسلسل ده جريء أوي، وأنتِ قبل كده رفضتِ عمل لنفس المؤلفة بتاعة المسلسل ده لأن أعمالها كلها جريئة وصادمة؟!"، لترد آيتن: "أحب مشاهدة أعمال كاتبة المسلسل، وسبب رفضي لمسسل من شارع الهرم ليس جرأة الدور، فهو دور صعب جدا وأوجه التحية لنور الغندور التي قدمت الدور وحققت فيه نجاحا كبيرا، لكني اعتذرت بسبب ضيق الوقت وبخاصة أنه كان يصور خارج مصر".

