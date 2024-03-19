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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الراجل عايز اللي ترقصله.. انتقادات لـ آيتن عامر بسبب زوجة واحدة لا تكفي

ايتن عامر
ايتن عامر

تعرضت الفنانة أيتن عامر لانتقادات بسبب دورها في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ووصف البعض مشاهدها بالعمل بالجريئة.

 

رد على الانتقادات

وهو الأمر الذي دفع آيتن عامر للخروج والرد على منتقدي دورها وجرأته وقالت: "هناك نساء لا يهمهم أى شيء سوى العلاقة بينهم وبين زوجهم، وكاميليا ليها هدف، وأنا أرى إن الدور طبيعي ولا تكبروا الأمر، مشهد الإسعاف ليس جريئا، وحاليا نحن نبني شخصيات وكل تفصيلة الشخصية بتقولها مهمة وهيبان في نهاية المسلسل أسبابها، والراجل بيتجوز ليه على مراته علشان يلاقي واحدة ترقصله وتطبخله حلو.

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إشادات
وعلى جانب آخر أشاد البعض بدور آيتن في المسلسل  وردت آآيتن على تعليق أحد جمهورها بأن المسلسل له هدف ومعنى.

 

ومسلسل زوجة واحدة لا تكفي من إخراج علي العلي ومن تأليف هبة مشاري حمادة ويشارك به من النجوم المصريين  أيتن عامر وماجد المصري، بينما يشارك فيه من نجوم الخليج كل من: هدى حسين وسحر حسين، وفاطمة الصفي وأحمد إيراج.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” هو مسلسل اجتماعي حديث يتطرق إلى قضايا ملحة غير مطروحة من قبل وهو عمل كبير وعربي  ومختلف وواقعي وأحداثه يتخللها بعض الكوميديا، وبعض المشاركين به من صناع المسلسل المثير للجدل والذي عرض من قبل “من شارع الهرم إلى”.

وكتبت آيتن عامر في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: و دى مهمة الفن عموما، إلقاء الضوء على المشكلات المجتمعية حتى يتم علاجها بشكل صحيح.

الفنانة ايتن عامر المشكلات المجتمعية العلاقة الزوجية زوجة واحدة لا تكفى

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