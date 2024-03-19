مسلسل المعلم الحلقة 9.. مصطفى شعبان ينجو من فخ طارق النهري

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان العديد من الاحداث الهامة .
وقام مصطفى شعبان بعمل مكيدة في المتربصين له في السوق الذين خططوا لسرقة الاموال منه ليجدوا الشنطة فارغة.
فيما علم المعلم بشر بسرقة ابنه للمشغولات الذهبية الخاصة باخته دهب .
وانتهت الحلقة على غموض حول وفاة زمزم او تعرضها لوعكة صحية كبيرة ، حيث استغاث ابنها بعد ان تعرضت لنزيف من انفها .
قنوات عرض مسلسل المعلم :
قناة الحياة
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.
ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.