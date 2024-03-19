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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 9.. مصطفى شعبان ينجو من فخ طارق النهري

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان العديد من الاحداث الهامة .

 

وقام مصطفى شعبان بعمل مكيدة في المتربصين له في السوق الذين خططوا لسرقة الاموال منه ليجدوا الشنطة فارغة.

 

فيما علم المعلم بشر بسرقة ابنه للمشغولات الذهبية الخاصة باخته دهب .

وانتهت الحلقة على غموض حول وفاة زمزم او تعرضها لوعكة صحية كبيرة ، حيث استغاث ابنها بعد ان تعرضت لنزيف من انفها .

قنوات عرض مسلسل المعلم :


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم

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