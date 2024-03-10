دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

نشر الفنان ماجد المصري تتر مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” ، الذى سيشارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

وتحمل الأغنية اسم "ندل وعيوطة" كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وليد عطار، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، إنتاج كاسيت ميديا، توزيع ديجيتال ورنر ميوزيك، ورؤية فنية لمحمد حامد.

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" هو مسلسل خليجي، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة.

وعلى صعيد أخر، يشارك أيضًا ماجد المصري فى مسلسل “محارب” الذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد حسن الرداد "عزيز" خلال الأحداث بشخصية طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ أن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مسلسل محارب بطولة: ماجد المصري ، حسن الرداد ، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.