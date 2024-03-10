عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

صدى البلد

نشر الفنان ماجد المصري تتر مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” ، الذى سيشارك به فى الماراثون الرمضاني 2024.

وتحمل الأغنية اسم "ندل وعيوطة" كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وليد عطار، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، إنتاج كاسيت ميديا، توزيع ديجيتال ورنر ميوزيك، ورؤية فنية لمحمد حامد.

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" هو مسلسل خليجي، من بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة.

وعلى صعيد أخر، يشارك أيضًا ماجد المصري فى مسلسل “محارب” الذى من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل محارب، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد حسن الرداد "عزيز" خلال الأحداث بشخصية طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ليعمل كميكانيكي وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ أن بعد وفاة والده يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

مسلسل محارب بطولة: ماجد المصري ، حسن الرداد ، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ماجد المصري كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ ماجد المصري 2024 أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

موضوعات متعلقة

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "كامل العدد بلس1"

مسلسلات رمضان 2024| تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "صدفة"

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "إمبراطورية ميم"

أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال .. وليد توفيق يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

ترشيحاتنا

مواعيد مترو الأنفاق في شهر رمضان

لطلاب المدارس والجامعات.. طرق صحيحة لتنظيم المذاكرة خلال شهر رمضان

نصائح للمرضعات عند صيام رمضان .. افطري في هذه الحالات

الأسعار الرسمية لـ 5 سيارات "سيدان" صينية بالسوق المصري

رمضان شهر الخير.. موبايل 5G Poco الجديد بـ 5000 جنيه

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

فيديو

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ