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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ماجد المصري
ماجد المصري

روج الفنان ماجد المصري لأحدث مسلسلاته “زوجة واحدة لا تكفي” من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، والذى سيشارك به فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وكتب ماجد المصري، معلقًا: "مسلسل ( زوجه واحده لاتكفي ) ان شاء الله رمضان٢٠٢٤ علي شاهد و ."Mbc 1

وبدأ ماجد المصري، تصوير أولى مشاهد مسلسله زوجة واحدة لا تكفى ، خلال الأيام الماضية، والمسلسل يضم كل من هدى حسين وفاطمة الصفى ونور الغندور ومن إخراج على العلى وتأليف هبة مشارى حمادة، ومن المفترض أن يتم عرضه على عدد من قنوات الخليج.
 

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ماجد المصري يتماثل للشفاء

وبدأ ماجد المصري تصوير مسلسله الجديد بعد تماثله للشفاء، حيث أنه كان يعاني من قطع فى شبكية العين. 

 

ماجد المصري يطمئن جمهوره

وقال ماجد المصري لـ لصدى البلد إنه تعرض لوعكة صحية، وخضوع مؤخرا لعملية في العين، داخل أحد المراكز الطبية في أبوظبي، حيث يتواجد حاليا لتصوير أحد أعماله.

وأضاف المصري: "عملت عملية ليزر في العين لعلاج قطع في الشبكية في أبوظبي".  

 

مسلسل محارب

ومن المفترض أن ينتهى من تصوير مسلسل زوجة واحدة لا تكفى ليتفرغ لمسلسل محارب مع حسن الرداد للعرض فى رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل في قالب اكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلا من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

مسلسل محارب بطولة: ماجد المصري ، حسن الرداد ، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.

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