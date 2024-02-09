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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

إطلالة مختلفة .. لحظة وصول عمرو دياب قبل إحياء حفله فى جدة |شاهد

عمرو دياب
عمرو دياب

وصل الفنان عمرو دياب إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الليلة بمدينة جدة، ضمن خطة فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

ويقيم عمرو دياب الحفل فى تمام الثامنة مساء، ومن المفترض أن يقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد مكانك.

ويستعد عمرو دياب خلال الفترة القادمة لإحياء مجموعة من الحفلات المختلفة سواء داخل مصر او خارجها ومنها حفل عيد الحب الذى يحيه على مسرح المنارة يوم 16 من شهر فبراير الحالي.

كما يستعد عمرو دياب لإحياء حفل نهاية الشهر بدولة قطر بالإضافة إلى سلسلة من الحفلات الأخرى.
 

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد

وكان عمرو دياب طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 

 

ويضم الألبوم 12 أغنية كالتالي:

  1. "بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس
  2. "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.
  3. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
  4. "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي
  5. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم
  6. "مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن  عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم
  7. "ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن  عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم
  8. "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي
  9. "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي
  10. "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي
  11. "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم
  12. "المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

وفي آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

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