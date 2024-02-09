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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

نسرين طافش
نسرين طافش

أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بالمشاركة في أحدث أفلامها “السيستم”، الذي طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

وقالت نسرين طافش فى تصريحات لـ"صدي البلد": إن فيلم “السيستم” يعتبر رومانسي كوميدي ، وهو قريب من جيل الشباب الحالي، معلقة: “اللي بيحصل في الفيلم، كلنا مرينا بيه، أو لسه هيحصل لنا؛ لأن العلاقات العاطفية موضوع شائك ومهم”.

وعن الشخصية التي تجسدها نسرين طافش، قالت إنها تجسد شخصية “عائشة”، وهي فتاة مهووسة بالأبراج، وتبدو معقدة من الرجال، لكنها داخليًا «طيبة وعايزة تحب وتتحب».

وعن اهتمام نسرين طافش بعلم الأبراج في الحقيقة، أوضحت: “مش بهتم بالأبراج أوي.. بس هو علم مهم.. وللأسف في ناس كتير واخدينه تجارة”.

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وطرح فيلم "السيستم" في دور العرض، خلال الأيام الماضية، وهو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات؛ بسبب حادث في حياته، ويجسد أحمد الفيشاوي دور هذا الشاب.

بينما تجسد بسنت شوقي، دور فتاة ناقمة على الرجال؛ بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم.

وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات، وتنمو الأحداث في إطار القصة؛ مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم، وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.

أعمال نسرين طافش في رمضان 2024

تعيش نسرين طافش، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالين حيث تستعد لموسم رمضان 2024 بمشاركتها في مسلسل “دون مقابل”.

وكانت نسرين طافش، قد كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل دون مقابل، المقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2024.

نسرين طافش أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش أبطال فيلم السيستم فيلم السيستم

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