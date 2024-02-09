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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صرح مبهر.. نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير| صور

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ، أثناء زيارتها للمتحف المصري.

وعلقت نسرين طافش،  قائلة: سعيدة بحضور معرض فن القاهرة و زيارة معلم حضاري عظيم وصرح مبهر يجمع الأصالة والتاريخ والإبداع المعاصر في مكان واحد (المتحف المصري الكبير).

وطرح خلال الأيام الماضية، فيلم "السيستم" وهو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.

أعمال نسرين طافش في رمضان 2024

وتعيش نسرين طافش، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالين حيث تستعد لموسم رمضان 2024 بمشاركتها في مسلسل دون مقابل.

وكانت نسرين طافش، قد كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل دون مقابل، المقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2024.

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