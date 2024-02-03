نسرين طافش تكشف موعد طرح فيلم السيستم في السينمات

شاركت الفنانة نسرين طافش، البرومو الرسمي لفيلمها الجديد “السيستم”، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكشفت نسرين طافش من خلال البرومو عن موعد عرض فيلم السيستم، حيث علقت قائلة: "لجميع السناجل، انتظرونا في فيلم السيستم، ابتداءً من 7 فبراير في جميع دور العرض المصرية، وقريبا في صالات السينما العربية، يا رب يعجبكم".

وتجسد طافش خلال الأحداث دور سيدة تُذعى "عائشة"، تعاني من عقدة تجاه الرجال، وهي أيضًا شخصية جميلة وواثقة من نفسها، لكنهامرت بتجارب صعبة في حياتها أثرت على علاقتها بالرجال، ونتج عن ذلك تكوين عقدة لديها.

أحداث فيلم السيستم

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة.

أبطال فيلم السيستم

والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

أعمال نسرين طافش في رمضان 2024

تعيش نسرين طافش، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالين حيث تستعد لموسم رمضان 2024 بمشاركتها في مسلسل دون مقابل.

وكانت نسرين طافش، قد كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل دون مقابل، المقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2024.