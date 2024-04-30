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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

قرب من 2600 جنيه|
قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا بعد قفزة كبيرة تخطى الجرام من عيار 21 خلالها 3300 جنيه نتيجة زيادة الأوقية عالميا، قبل أن يعود للتراجع بنحو 100 دولار في سعر الأوقية اليوم.

سعر جرام الذهب 

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 2,631 جنيه للبيع بعدما تجاوز بعد 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

ويبحث الكثير عن  سعر جرام الذهب عيار 21 عند شراؤه من محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فأقل من 3100 جنيه بكثير ، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن 

وتراجع الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24680 جنيه بعد 25800 جنيه بفارق يزيد على 1100 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

 أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب مباشر

ونقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية في هذا التقرير ، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر : 3525 جنيها للشراء و 3508 جنيهات للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3,085 جنيهات للشراء و 3,070 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,644 جنيهًا للشراء و 2,631 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الثلاثاء : 2,056 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 24680 جنيها للشراء و 24,560 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب يضاف على كل جرام عند الشراء ، ويبأ سعر المصنعية من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، والسبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام.

 

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