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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خطبة رامي عاشور وملك الشواربي.. صور

رامي عاشور وخطيبته
رامي عاشور وخطيبته

في حفل عائلي صغير، احتفل الفنان و بطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور بخطبته على ملك الشواربي.


طرح النجم رامى عاشور أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان "مش فى بالى" على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. والأغنية كلمات رامى عاشور، وألحان مينا عطا، ومهاب سامى، وتوزيع موسيقى مهاب سامى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 
صرح رامي عاشور بقوله: أغنية "مش فى بالى"، تجربة حقيقية وقريبة من قلبى جدا وعشت مع أحداثها، وتأثرت بها، فكتبت كلماتها، وانتهيت من إعدادها فى يوم 8 نوفمبر الماضى، وفى البداية قمت بتلحينها، وعندما التقيت بـ مينا ومهاب، تفاعلا بالكلام وقاما الإثنين بعمل لحن آخر، فاستقرينا جميعا على اللحن الأخير، وبعد انتهائى من تسجيلها، قمت بتصويرها فى دبى، مع صديقى المصور عمر أبو العطى، وعندما وصلت إلى مصر قررت  أن أضيف مشاهد أخرى للفيديو  بعدما رأى المخرج الكبير ميدو شعبان اقترح أن نصور لقطات أخرى في مصر  وفعلا صورنا مع صديقى المخرج الموهوب جدا أحمد قدرى.
وأضاف رامى: باشكر كل اللى شاركنى فى عمل الأغنية الـ  editor and creative director  محمد عاشور، وعازف آلة التشيلو الفنان خالد عاشور، وكل فريق العمل، واستعد الأن لأكثر من مفاجأة بتحضير مجموعة من الأغنيات سوف أطرحها خلال الفترة المقبلة.
. تقول كلمات أغنيه "مش فى بالى":..
‏ 
‏مش في بالي كنُت لا أُبالي في الحياة
حالي كان مثالي مش فارق لي أعيش هوا
وأما جت قصادي أحلى حاجة شفتها
قلت مش حكاية عادي هنساها أنا
والحقيقة هي إني خايف أحبها أو اسيب حياتي اللي أنا مرتاح لها
أو اسيب حياتي إلا أنا مرتاحلها
طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير
روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير
بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه
والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير
روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير
بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه
والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
والكلام ده كله أعذار وبحبها

رامي عاشور

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