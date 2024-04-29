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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

سميرة سعيد
سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد مقطع فيديو تروج فيه لاغنيتها الجديدة بعنوان "كداب" والتى من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وظهرت سمير سعيد فى برومو كليب اغنيتها الجديدة بإطلالة مختلفة، وكشف البرومو عن جزء من كلمات الأغنية يقول: "عليا أنا ... حبيبي مش عليا أنا".

من ناحية أخرى حرصت الفنانة سميرة سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت سميرة سعيد في الصور بإطلالة رمضانية مميزة، حيث ارتدت بنطلون مع توب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معها قفطان بنفس اللون.

كشفت إطلالة سميرة سعيد عن رشاقتها، وقد نسقت معها مجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت سميرة سعيد على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

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