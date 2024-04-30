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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة ولوك مختلف| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بأطلالة جديدة ولوك مختلف، بقصة غره قصيرة، واعتمدت على ميك اب جريء بألوان توابية.

وأعربت الفنانة سلمي أبو ضيف عن سعادتها بنجاح مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” الذى شارك فى النصف الأول من الموسم الرمضاني.

 

 

وقالت سلمي أبو ضيف لبرنامج “et بالعربي”: أنها لم تستوعب النجاح الكبير الذى حققه مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” حتى الأن  ولكنها سعيدة جدًا بالنجاح وبردود فعل الجمهور.

أضافت سلمي أبو ضيف قائلة: أن كل الأدوار التى جسدتها من قبل كانت بتعجب بالشخصية وكانت تجد صعوبة فى أنها تفرق بين شخصية والأخري ، وأنها كانت تتمني أنها تجسد دور فتاة شعبية.

 

 

وعن الإنتقادات التى واجهتها فى مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” ،قالت سلمي أبو ضيف أن الانتقادات جاءت بعد أولي حلقات المسلسل فقط كنوع من أنواع التقيم لكن ردود الأفعال كانت قوية وإيجابية.

 

 

 

 

أعلى نسبة مشاهدة الفنانة سلمى أبو ضيف سلمى ابو ضيف مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”

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