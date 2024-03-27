سلمى أبو ضيف عن أعلى نسبة مشاهدة: الفقر سبب اللى شيماء وصلتله

أعربت الفنانة سلمى أبر ضيف عن سعادتها بنجاح مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة ” وكتبت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" أعلي نسبة مشاهدة خلص و خلصت معاة حكاية شيماء و عائلة فتحي البنهاوي و اللي لخص حكاية شيماء و السبب الرئيسي من وجهة نظري للي هي وصلتلة هو أخر مشهد في المحاكمة.

وأضافت :" هي بتقول أنا عايزة أقول حاجة أخيرة يا باشا - أنا عمري ما كنت عايزة أكون مشهورة - كان كل حلمي إني أدهن حيطان البيت و أعيش مستورة مش خايفة وشايلة هم اللقمة اللي هناكلها بكرة أنا و أهلي .. محدش وعاني الدنيا ممكن تعمل فيا إية ... أهلي علموني كل اللي هما عرفينوا و من کتر الشقا و الفقر اللي عشوة معرفوش يعلموني حاجة في يوم تنفعني".

وتابعت:"يمكن جهل مني إن معرفتش دة لوحدي بس أهية الدنيا فهمتني بطريقتها (الفقر والجهل )".

وشهدت الحلقة 16 والأخيرة، العديد من الأحداث كان أبرزها الحكم على شيماء “سلمي أبو ضيف” بالسجن لمدة عام، وغرامة 100 ألف جنيه؛ بتهمة الاتجار بالبشر، كما تم الحكم غيابيا على زوجها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتمت خطوبة نسمة “ليلي أحمد زاهر” على المدرس، وجعلها ترتدي الحجاب، إلا أنها عادت للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، ولكنها تركت طريق الدجل والشعوذة.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.