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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

صدى البلد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدرديري، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق على مشاركة الأهلي والوداد في مونديال الأندية، وكتب: “ماتش تحديد المركز 32 في كأس العالم للأندية 2025”.  

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيفه للأندية؛ لحسم المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2025، بنظامه الجديد. 

وتأكدت مشاركة الأهلي والوداد وصن داونز في كأس العالم للأندية 2025.

فيما سيحرم نادي الزمالك من المشاركة؛ لتواجده في المركز المركز الـ12، بـ28 نقطة، ضمن تصنيفه للأندية، وبالتالي عدم إمكانية مشاركته في كأس العالم للأندية 2025. 

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تقام البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة 32 ناديًا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 من إفريقيا، و4 من آسيا، و4 من أمريكا الشمالية، ونادٍ وحيد من أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

 

 

 

 

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