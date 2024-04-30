الأهلي يدرس ضم محمد صبحي حارس الزمالك

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة الأهلي تدرس الدخول في مفاوضات مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن محمد صبحي يعد أبرزالأسماء التي ناقشها مارسيل كولر مع مسؤولي الكرة بالأهلي في حال تم الاستقرار على ضم حارس مرمى جديد.

وأشار حتحوت إلى أن محمد صبحي، حارس الزمالك، دخل ضمن حسابات الأهلي تحسبا لرحيل محمد الشناوي للدوري السعودي حيث حصل في وقت سابق قبل إصابته على وعد بالرحيل حال وصله عرضا مناسبا.