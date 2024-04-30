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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: اتحاد الكرة يستقر على سداد الشرط الجزائي لروي فيتوريا

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن الاتحاد المصري لكرة القدم استقر على سداد قيمة الشرط الجزائي للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وأنه سيتم سداد الشرط الجزائي بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وأشار حتحوت، خلال خبر خاص عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن اتحاد الكرة اتذخ هذا القرار منعًا لحدوث المشاكل أو لتفاقم الأزمة مع المدرب البرتغالي.

وقدم فيتوريا بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ضد اتحاد الكرة، نظرًا لعدم حصوله على قيمة الشرط الجزائي جراء فسخ التعاقد معه من طرف اتحاد الكرة.

ورحل فيتوريا عند تدريب منتخب مصر بعد الإخفاق في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوارن حيث ودع منتخب الفراعنة البطولة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتعاقد اتحاد الكرة مع المدرب الوطني حسام حسن ليكون خلفًا للمدرب البرتغالي في تدريب منتخب مصر.

اتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم برتغالي روي فيتوريا برنامج الماتش

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