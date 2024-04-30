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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استمرار تكوّن السحب.. الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق

صدى البلد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، لليوم الثاني على التوالى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات جنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يعم الاستقرار على باقى الانحاء، اليوم الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد تحذر من ظاهرة مؤثرة

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم الثلاثاء هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية . كما تنشط الرياح  أحيانا على بعض المناطق مما يعمل على تلطيف الأجواء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 16
بنهــــا 29 17
دمنهور 29 16
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 29 16
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 28 16
دمياط 25 18
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 24 17
رفح 23 18 
رأس سدر 31 18
نخل 28 13
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 25
الإسكندرية 25 16
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 23 13
السلوم 24 15
سيوة 30 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 31 23
سفاجا 32 24
مرسى علم 33 25
شلاتين 32 23
حلايب 28 24
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 28 24
الفيوم 31 17
بني سويف 31 16
المنيا 32 16
أسيوط 30 15
سوهاج 33 18
قنا 36 21
الأقصر 37 22
أسوان 37 22
الوادي الجديد 34 21
أبو سمبل 36 21

الأرصاد هيئة الأرصاد ظاهرة مؤثرة امطار سيناء

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