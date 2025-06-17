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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائد العين الإماراتي: جئنا لننافس الكبار في كأس العالم للأندية.. وخطتنا واضحة

خالد عيسى
خالد عيسى
إسلام مقلد

قبل ضربة البداية لمشوار نادي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025، أعرب حارس وقائد الفريق خالد عيسى عن سعادته الكبيرة بالتواجد في هذه البطولة، مؤكدًا أن الفريق عازم على الظهور المشرف وتقديم عروض قوية أمام عمالقة الكرة العالمية، رغم صعوبة المجموعة.

لحظة تاريخية في العاصمة الأمريكية

وفي تصريحات من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يستعد "الزعيم" لمواجهة يوفنتوس الإيطالي بعد غد الخميس على ملعب "أودي فيلد"، وصف خالد عيسى مشاركة فريقه في البطولة بأنها "لحظة تاريخية"، وقال:
"تمثيل العين في هذا المحفل العالمي، شرف كبير، ونحن فخورون بالتواجد هنا بين كبار أندية العالم."

مجموعة حديدية.. ولا مستحيل أمام العمالقة

وتحدث قائد العين عن طبيعة المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانب العين كلاً من يوفنتوس، مانشستر سيتي، والوداد المغربي، معتبرًا أنها مجموعة قوية للغاية: "نواجه فرقًا من طراز رفيع، اليوفي يبقى من عمالقة أوروبا، والسيتي فريق لا يمكن التنبؤ بما يقدمه، حتى لو مر بموسم صعب، فهو قادر على العودة في أي لحظة، أما الوداد، فله تاريخ حافل في المنافسات القارية."

وأكد خالد عيسى أن فريقه يدخل البطولة بطموح مشروع: "نحن هنا لنبذل كل ما لدينا، لا نخشى الكبار، وليس عيبًا أن تحرج فريقًا عملاقًا، وقد فعلناها من قبل".

الاحترام والتركيز.. مفاتيح العين

وركز قائد الفريق على أهمية احترام المنافسين واللعب بروح عالية، مشددًا على ضرورة الالتزام الذهني: "مفتاح التأهل هو احترام المنافس، واللعب برجولة، نحن لا نقلل من أي خصم، بل نستعد بكل جدية لكل دقيقة في كل مباراة".

انسجام سريع للوافدين الجدد

وفيما يتعلق باللاعبين الجدد الذين انضموا مؤخرًا، أشار عيسى إلى أن أجواء الفريق تساعد على سرعة التأقلم: "ميزة العين أن أي لاعب جديد يندمج سريعًا، بغض النظر عن خلفيته أو ثقافته، وقد لاحظنا هذا مع ثمانية لاعبين جدد لم يستغرقوا سوى أيام قليلة ليدخلوا في أجواء الفريق".

معسكر مبكر وإعداد ذهني وتكتيكي

وأوضح الحارس الدولي أن الفريق بدأ معسكره التحضيري منذ 4 يونيو من أجل زيادة الانسجام: "المعسكر لم يكن فقط للتمارين البدنية، بل لترسيخ خطط المدرب الذهنية والتكتيكية، وإعداد اللاعبين بشكل متكامل قبل المواجهات الكبرى".

إشادة بعمل المدرب إيفيتش

وفي ختام تصريحاته، أشاد خالد عيسى بعمل المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، قائلاً: "المدرب جاء في وقت صعب ولم يُطلب منه نتائج فورية، لكنه أعاد الانضباط، واستعاد روح الفريق. في آخر 8 مباريات بالدوري، استقبلنا هدفًا واحدًا وسجلنا أكثر من 15، وهذا دليل على جودة العمل".

وأضاف: "إيفيتش يعرف كيف يقرأ الخصوم، ومتى يتدخل، وقد أصبح الآن على دراية كاملة بفريقه، ونحن واثقون من قدرتنا على تقديم أداء يليق باسم العين في هذه البطولة العالمية".

العين الإماراتي كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية

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