تحذير عاجل من الأرصاد | ومفاجأة أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وأن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ومرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت “عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: أن درجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن المواطنين يشعرون بطقس حار خلال فترة النهار.

نشاط للرياح على محافظات الجمهورية



وأشارت إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح على معظم محافظات الجمهورية، وأن هذه الرياح ستكون سرعتها بين الـ 30 و35 كيلو مترا على الساعة، وأنها غير مثيرة للرمال والأتربة.



أمطار رعدية اليوم وغدًا بهذه المحافظات.. الأرصاد توجه رسالة للسكان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بشبورة مائية في الساعات المسائية والصباحية، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية »، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: أن الأيام الحالية هناك فرص لسقوط الأمطار، ولكن هذه الأمطار ستكون على مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر، ومنطقة جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وخفيفة، ورعدية، وأن هذه الأمطار مستمرة اليوم وغدًا الثلاثاء، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وأنه من الممكن أن يكون هناك سيول بالمحافظات السالف ذكرها.

ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة هناك شائعات كثيرة تنشر عن الأرصاد الجوية، ولذلك على المواطنين متابعة أخبار الأرصاد من المصادر الرسمية، أو من خلال الصفات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد.



بفرمان من الخطيب.. كواليس توقيع عقوبة قاسية على السولية والشحات.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" بفرمان من "الخطيب".. مدحت شلبي يكشف كواليس عقوبة قاسية على السولية والشحات".



وجاء في التقرير أن الناقد الرياضي مدحت شلبي، قال إن هناك عقوبات سيتم توقيعها على عمرو السولية، بعد تبديله في المباراة الأخيرة، والدفع بـ الكابتن إمام عاشور.

وأوضح أن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إنه فعل ذلك خوفًا على الفريق، ولم يغضب من التبديل، ولكن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لم يجعل هذا الأمر يمر.

أسعار الذهب اليوم 29 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21|فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 29 أبريل 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب سجل اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3542 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3100 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24800 جنيه.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 29 أبريل 2024|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.79 جنيه للبيع و47.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.11 جنيه للبيع، و50.99 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.70 جنيه للبيع، و59.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.74 جنيه للبيع، و12.71 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 155.23 جنيه للبيع، و154.83 جنيه للشراء.

إتحاد منتجي الدواجن عن المقاطعة: الإنتاج والإتاحية المؤثران في توازن وتراجع الأسعار|فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، إن المقاطعة شئ إيجابي وأسلوب حضاري، مؤكداً أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن و البيض ، بالإضافة إلى أن نصيب الفرد في مصر متدني.

75% من تكلفة الدواجن في الأعلاف



وأضاف ثروت الزيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أن 75% من تكلفة الدواجن في الأعلاف و الأدوية و اللقاحات، معلقاً:" إحنا أمام تكلفة ومستويات فعلية جديدة، لسة المواطن مش متعود عليها".

وتابع نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، قائلاً:"الإنتاج والإتاحية، هما العناصر المؤثرة في توازن و تراجع أسعار الدواجن".

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تتحمل 10 مليار دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجئ رغم الأزمة الاقتصادية.

وتابع: “جاهزون لتزويد الفلسطينيين بأي دعم سياسي ولكن دفعهم للنزوح إلى مصر ينهي القضية ونضغط على كل الأطراف لإتمام المفاوضات وإنهاء الأزمة في القطاع”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ اليوم الأول للازمة في قطاع غزة، وقفت مصر داعماً للفلسطينيين، مؤكداً أن أكثر من 85 % من المساعدات التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية، والمجتمع المدني المصري.

إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء.. فيديو

كشف طه الناظر عضو مجلس النواب، أبرز إجراءات وضوابط قانون التصالح الجديد، وإمكانية التصالح على مخالفات البناء الحديثة.

وأضاف ثروت الزيني خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق للمشتري أو المالك الأصلي للعقار أن يتقدم بطلب التصالح مع استيفائه جميع الأوراق التي تخص العقار وذلك كله ما قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، ويتم تحديد من يدفع مقابل التصالح من خلال الاتفاق بين الطرفين، كما يتم تحديد سعر المتر في قانون التصالح على أساس الموقع الجغرافي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستأجر عليه التزامات ليس من بينها صلاحية ترخيص البناء من عدمه، إذ أن هذا الالتزام يلتزم به المؤجر، حيث أنه هو الذي قام باستخراج رخصة البناء وبنى العقار على أساسها.



السيسى يجري مباحثات ثنائية مع رئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية.. بعد قليل

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيجري مباحثات ثنائية بعد قليل، مع دينيس بيتشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك، بقصر الاتحادية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم، وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.

واستعرض الرئيس السيسي، ورئيس البوسنة، حرس الشرف.

السيسي: تعزيز التبادل السياحي مع البوسنة والهرسك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، وأن مصر حريصة على تطوير التعاون المشترك مع البوسنة والهرسك في جميع المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع دينيس بيتشيروفيتش رئيس البوسنة والهرسك، أن مصر ترحب بالعمل على تعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن في البوسنة والهرسك إلى مدينة الغردقة.

وتابع السيسي: ناقشنا ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.