قائد القوات البرية الإيراني: هجماتنا على المواقع الاستراتيجية للكيان ستشتد خلال ساعات

ذكر قائد القوات البرية الإيرانية أن الهجمات على المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني ستشتد خلال الساعات المقبلة بعدما بدأوا موجة من الهجمات القوية باستخدام أسلحة متطورة.



وأردف قائد القوات البرية الإيرانية: "مسيراتنا نجحت في تدمير أسلحة ومواقع استراتيجية للكيان الصهيوني حيث استخدمنا مسيرات انقضاضية ذات قدرة تدميرية عالية لتدمير مواقع الكيان الاستراتيجية.

هجمات إيران.. أقوى وأشد من ذي قبل



وعزز ذلك ما قاله الحرس الثوري الإيراني من أن قواته الجوية بدأت قبل قليل موجة جديدة من هجماتها الصاروخية وكانت أقوى وأشد من قبل، مشددًا على مواصلة العمليات الدقيقة والموجعة ضد الأهداف الحيوية للكيان الصهيوني حتى القضاء عليه.

فيما زعم مسؤول رفيع بالاحتلال أن سبب انخفاض وتيرة الإطلاقات الإيرانية هو "قصفنا المستمر لمنصات الإطلاق بنسبة تدمير تصل إلى40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

“قتلنا رئيس أركان الحرب الإيراني ”

فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قتلنا رئيس أركان الحرب الإيراني و هاجمنا منصات صواريخ أرض أرض ومستودعات صواريخ في إيران وما جرى من إطلاق اليوم ل20 صاروخا من إيران قمنا باعتراض معظمها لكن لاتزال إيران قادرة على استهداف الجبهة الداخلية ولهذا فنحن نواجه حربا على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ومن المفيد القول أننا لذلك قد تجهزنا مطولا لهذه المعركة وعليه فلن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.. و هاجمنا مقر سلطة البث الإيرانية لأنه استعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني".



وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي: "قتلنا اليوم رئيس أركان الحرب الإيراني ونواجه إيران دبلوماسيا في المحافل الدولية مثلما نواجهها في الميدان وهدفنا في وزارة الخارجية منح غطاء سياسي لعمليات الجيش و هناك تفهم دولي لعمليتنا العسكرية ضد إيران".

الهروب إلى الملاجئ والذعر يسيطر على الإسرائيليين



وفي الضربات الإيرانية صباحاً ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بإجلاء 60 شخصا من سكان حيفا إلى الفنادق بعد تضرر منازلهم من صواريخ إيران، كذلك وإجلاء 1300 من سكان بيتح تكفا ونحو 300 من سكان تل أبيب إلى الفنادق علاوة على نقل مصابين اثنين لمستشفى إيخيلوف في تل أبيب بعد الرشقة الإيرانية الأخيرة.