الإمارات تجلي 24 شخصا بعد تصادم سفينتين في بحر عُمان

أعلن الحرس الوطني الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مهمة إجلاء 24 شخصا من ناقلة نفط جراء حادث تصادم سفينتين في بحر عُمان.

وبهذا تكون الإمارات قد أجلت 24 شخصا من ناقلة نفط إثر تصادم سفينتين في بحر عُمان، في موقع يبعد 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان، وفق ما أوردت وسائل إعلام.



وقال الحرس الوطني، في بيان على صفحته بمنصة إكس، إن «حرس السواحل نفذ، اليوم، مهمة إجلاء 24 شخصًا من طاقم ناقلة النفط (ADALYNN) جراء حادث تصادم سفينتين في بحر عمان».

وأضاف «تم إجلاء طاقم السفينة من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلاً بحرياً عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان، وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ».

ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران ويربط بين الخليج العربي الواقع شمالا بخليج عُمان وبحر العرب جنوبا.

ويمر حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق. ووفقا لبيانات من شركة معلومات الملاحة البحرية (فورتيكسا) تدفق نحو 17.8 مليون إلى 20.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود عبر المضيق يوميا في الفترة من بداية عام 2022 حتى الشهر الماضي.