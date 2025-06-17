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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نصيحة ميكانيكي خبير.. كيف تتجنب النفقات الكبيرة على السيارات المستعملة؟

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

أصبحت أسعار السيارات الجديدة في الوقت الحالي بعيدة عن متناول الكثيرين، فيتجه العديد من المشترين نحو السوق المستعملة بحثًا عن صفقة جيدة. 

لكن رغم الفارق الكبير في السعر، قد تخفي هذه السيارات المستعملة مشاكل جسيمة غير مرئية، تظهر فقط بعد فوات الأوان.

وهنا، يقدم أحد الميكانيكيين المحنكين من ولاية جورجيا الأمريكية نصيحة ذهبية للمشترين: افحص السيارة بجهاز ماسح ضوئي قبل الشراء، وابحث عن الشاشات الداخلية وبيانات الأعطال.

ضوء فحص المحرك قد يكون مضللاً

يروي الميكانيكي تجربة شائعة: يشتري العميل سيارة تبدو بحالة ممتازة، تمر ساعات أو أيام، ثم يظهر فجأة ضوء "Check Engine" على لوحة القيادة، والسؤال هنا: هل كانت هناك مشكلة بالفعل وتمت إزالة الرموز يدويًا قبل البيع لإخفائها مؤقتًا؟

للأسف، الجواب في بعض الحالات يكون “نعم”، فالتاجر أو المالك السابق قد يستخدم أدوات لإخفاء الأعطال لفترة محدودة، ما يجعل المشتري يعتقد أن السيارة سليمة تمامًا.

كيف تحمي نفسك؟

يقول الميكانيكي: “جهاز المسح OBD2 لا يكلف كثيرًا، لكنه قد يوفر عليك الآلاف. يكشف عن رموز الأعطال النشطة والمخفية.”

كما ينصح بفحص شاشة العرض داخل السيارة والتأكد من أنها تعمل بشكل طبيعي ولا تُظهر تنبيهات مخفية.

سواء كنت تشتري من معرض أو من مالك خاص، فإن استخدام جهاز OBD2 وفحص السيارة على يد فني مختص، قد يحميك من الوقوع في فخ سيارات تعاني من مشاكل في المحرك أو أنظمة الانبعاثات أو ناقل الحركة، كما:

  • لا تكتفِ بالفحص الظاهري
  • لا تعتمد فقط على حديث البائع
  • احمل جهاز فحصك أو اطلب فحصًا تقنيًا
  • وكن مستعدًا للانسحاب إذا ظهرت أعلام حمراء

في عالم السيارات المستعملة، الوقاية خير من دفع فواتير الإصلاح الباهظة.

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