ببنطلون ممزق.. زوجة خالد عليش تثير الجدل رفقته

نشرت زوجة مذيع الراديو خالد عليش،ميريهان صورا جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة.

وظهرت زوجة عليش بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية توب باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .

وتعد زوجة خالد عليش الثانية ، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.