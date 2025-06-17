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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفات طبيعية لشعر ناعم كالحرير في أسرع وقت

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
أسماء عبد الحفيظ

تحلم أغلب الفتيات والسيدات بشعر ناعم كالحرير فهو يعتبر تاج المراة الذى يزين وجهها، لذلك نقدم إليكِ مجموعة وصفات طبيعية لتنعيم الشعر بسرعة، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

يمكنك ملاحظة الفرق من أول أو ثاني استخدام، بحسب ما كشفتة خبيرة التجميل زينب محمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

1. وصفة زيت جوز الهند والعسل

المكونات:

  • 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
  • 1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي

الطريقة:

  • اخلطي الزيت والعسل جيدًا.
  • ضعي الخليط على الشعر المبلل من الجذور حتى الأطراف.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام واتركيه 30-45 دقيقة.
  • اغسليه بالشامبو والماء الدافئ.
  •  النتيجة: ترطيب عميق وتنعيم فوري.

 2. وصفة المايونيز والأفوكادو

المكونات:

  • نصف ثمرة أفوكادو مهروسة
  • 2 ملعقة كبيرة مايونيز
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

الطريقة:

  • اخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على معجون كريمي.
  • وزعيه على الشعر واتركيه 20-30 دقيقة.
  • اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو.
  • النتيجة: تغذية وتنعيم، خاصة للشعر الجاف والمجعد.

 3. وصفة الموز وزيت الزيتون

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

المكونات:

  • ثمرة موز ناضجة
  • ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

  • اهرسي الموز جيدًا مع الزيت حتى يصبح المزيج ناعمًا.
  • ضعيه على الشعر واتركيه 30 دقيقة.
  • اغسليه بشامبو خفيف.
  •  النتيجة: شعر ناعم ولامع ومرطب من أول مرة.

4. زيت الأرجان أو زيت اللوز كـ سيروم سريع

الطريقة:

  • ضعي بضع قطرات من زيت الأرجان أو زيت اللوز في راحة يديك.
  • افركيها ثم مرريها على أطراف الشعر الجاف.
  •  النتيجة: لمعان فوري وتنعيم دون الحاجة لغسل.
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

 نصائح إضافية لتسريع النتيجة:

  • لا تغسلي شعرك يوميًا لتحتفظي بالزيوت الطبيعية.
  • استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات.
  • مشطي شعرك بمشط خشبي واسع الأسنان.
شعر شعر ناعم الشعر وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

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وصفات طبيعية لشعر ناعم كالحرير في أسرع وقت

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع
وصفات طبيعية لتنعيم الشعر فى وقت أسرع

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