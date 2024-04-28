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ظاهرتان جويتان|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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موجة عدم استقرار تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن موجة ارتفاعات درجات الحرارة بدأت في الانتهاء منذ يوم الجمعة، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل زادت البرودة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
 

طقس اليوم الأحد

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ مائل للحرارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اليوم متوقع وجود اعتدال في حركة الرياح في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على تلطيف الأجواء ليلا.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أن اليوم أيضًا متوقع استمرار الأمطار على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم وجنوب سيناء، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية على فترات متقطعة من اليوم.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة صدى البلد توك شو

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