هل تشعر بألم يشبه الطعن في الكعب؟.. إليك طرق العلاج

تعرف الشوكة العظمية طبيًا باسم التهاب اللفافة الأخمصية، وهي من أكثر أسباب آلام الكعب شيوعًا، خاصةً عند الاستيقاظ في الصباح أو بعد الراحة، ولذلك يُطلق عليها أحيانًا "ألم الخطوة الأولى".

ووفقا لموقع Dailymedical ، نقدم إليك أبرز الطرق المُعتمدة لتخفيف الألم وعلاج الحالة.

طرق علاج الشوكة العظمية..

1. التمارين والعلاج الطبيعي:

– تمارين التمدد تساعد على تقليل الشدّ في اللفافة الأخمصية.

– يُمكن للمعالج الفيزيائي تعليمك تمارين يومية تساعد في تقوية عضلات الساق وتثبيت الكاحل.

2. الثلج والأدوية:

– ضع كمادات ثلج على الكعب عدة مرات يوميًا لتقليل الالتهاب.

– قد يوصي الطبيب بمضادات التهاب غير ستيرويدية لتخفيف الألم.

3. الراحة وتعديل النشاط واستخدام التقويمات العظمية:

– تجنّب المشي أو الجري على أسطح صلبة.

– ارتدِ أحذية داعمة أو استخدم تقويمات خاصة لتقليل الضغط على الكعب.

– يمكن استخدام شريط رياضي لدعم القدم.

– ارتداء الجبائر الليلية يساعد في تمديد القدم أثناء النوم.

– قلّل من الأنشطة التي تتطلب مجهودًا، واستبدلها برياضات أقل إجهادًا كركوب الدراجة أو السباحة.

4. العلاج بالموجات التصادمية:

– يُحفّز الجسم على الشفاء الذاتي من خلال موجات عالية أو منخفضة الطاقة موجّهة إلى اللفافة الأخمصية.

5. حقن الستيرويد:

– إذا استمر الألم لأكثر من شهرين رغم العلاج، قد يُوصى بحقن الكورتيزون لتقليل الالتهاب.

6. الجراحة (كخيار أخير):

– في حالات نادرة وشديدة، قد يُلجأ إلى جراحة إطالة عضلة الساق لتحسين مرونة القدم وتخفيف الضغط.