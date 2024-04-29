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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انهيار سد كيجابي في كينيا بسبب الأمطار الغزيرة بالمنطقة الاستوائية

صدى البلد

انهار سد كيجابى (Kijabe) بمنطقة ناكورو (Nakuru) بكينيا، نتيجة الأمطار الغزيرة لهذا الموسم الذى بدأ أول مارس الماضى ويستمر حتى نهاية مايو القادم.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الانهيار راح ضحيته أكثر من 50 شخصًا وأكثر من 200 ألف نزحوا من ديارهم جراء الفيضانات المحملة بالكتل الصخرية والطمى وبقايا الأشجار، وتبعه انهيارات صخرية، وهو من السدود الصغيرة على روافد تنبع من مناطق الأخدود الأفريقى الشرقى المار بكينيا.

وأضاف شراقي لصدى البلد: هذا يذكرنا بما حدث فى 12 مايو 2018 بانهيار سد باتل بكينيا أيضا الذي راح ضحيته 50 سخصا وتدمير عشرات المنازل، وكانت سعة تخزينه أقل من 200 مليون متر مكعب، وكذلك سد بوط  بولاية النيل الأزرق بالسودان فى 29 يوليو 2020، الذى دمر أكثر من 600 منزل وتشريد المئات.

وأشار إلى أنه يوجد بكينيا والمناطق الاستوائية مئات من السدود الصغيرة معظمها خاصة وبعضها غير مرخص من بناء الأهالي وغير مطابقة للمواصفات الهندسية، وهي تستخدم في ري المزارع وتربية الأسماك، ويتم الآن مراجعة السدود الكينية وتقييمها واخلاء السكان من مناطق السدود الضعيفة خاصة وأن موسم الأمطار مازال مستمرًا.

وأكد أن منسوب بحيرة فيكتوريا وصل أمس إلى أعلى منسوب له 1136.81 م معادلًا الرقم القياسى السابق فى 17 مايو 2020، ومن المتوقع الوصول إلى رقم قياسى جديد فى الأيام القادمة.

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