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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعزي كينيا في ضحايا انهيار سد كيجالي

صدى البلد

أعلنت مصر تضامنها وقدمت تعازيها إلى كينيا في ضحايا انهيار سد كيجالي، الذي تسبب في مقتل عشرات الأشخاص في وقت سابق اليوم الاثنين 29 أبريل 2024.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :"خالص التعازي والتضامن مع جمهورية كينيا في ضحايا انهيار سد كيجابي ونؤكد على دعم مصر لجهود الحكومة الكينية في احتواء آثار الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها على مدار الفترة الماضية".

ولقي 42 شخصا مصرعهم بعد انهيار سد في كينيا، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وأفادت ناكورو سوزان كيهيكا حاكمة المنطقة التي انهار فيها السد أن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار سد بالقرب من بلدة في الوادي المتصدع في كينيا، حسبما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الاثنين.

وانهار السد بالقرب من مدينة ماي ماهيو الكينية في مقاطعة ناكورو، ما أدى إلى جرف المنازل وقطع الطريق، وقام رجال الإنقاذ بالحفر بين الأنقاض للعثور على ناجين.

وقالت الحاكمة ناكورو سوزان كيهيكا "42 قتيلا، هذا تقدير أولي ولا يزال هناك المزيد في الوحل، ونحن نعمل على التعافي".

وأدى انهيار السد اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى خلال موسم الأمطار من مارس إلى مايو إلى 120 شخصا، حيث هطلت أمطار غزيرة عن المعتاد على شرق أفريقيا، بالإضافة إلى نمط الطقس النينيو.

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