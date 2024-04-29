حصيلة مبدئية.. مقـ.تل 42 شخصا داخل كينيا في انهيار سد بسبب الأمطار

لقي 42 شخصا مصرعهم بعد انهيار سد في كينيا، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وأفادت ناكورو سوزان كيهيكا حاكمة المنطقة التي انهار فيها السد أن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار سد بالقرب من بلدة في الوادي المتصدع في كينيا، حسبما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الاثنين.

وانهار السد بالقرب من مدينة ماي ماهيو الكينية في مقاطعة ناكورو، ما أدى إلى جرف المنازل وقطع الطريق، وقام رجال الإنقاذ بالحفر بين الأنقاض للعثور على ناجين.

وقالت الحاكمة ناكورو سوزان كيهيكا "42 قتيلا، هذا تقدير أولي ولا يزال هناك المزيد في الوحل، ونحن نعمل على التعافي".

وأدى انهيار السد اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى خلال موسم الأمطار من مارس إلى مايو إلى 120 شخصا، حيث هطلت أمطار غزيرة عن المعتاد على شرق أفريقيا، بالإضافة إلى نمط الطقس النينيو.

من ناحية أخرى، أعلن الصليب الأحمر الكيني اليوم الاثنين أنه انتشل جثتين بعد انقلاب قارب يحمل "عددا كبيرا من الأشخاص" في نهاية الأسبوع في مقاطعة نهر تانا التي غمرتها الفيضانات في شرق كينيا، مضيفا أنه تم إنقاذ 23 آخرين.

وأظهرت لقطات فيديو تم نشرها عبر الإنترنت وبثها التلفزيون القارب المزدحم وهو يغرق، وكان الناس يصرخون بينما كان المتفرجون يشاهدون في حالة رعب.

وقال مسؤولون أمس الأول السبت إن 76 شخصا لقوا حتفهم في كينيا منذ مارس.

وأغرقت الفيضانات الطرق والأحياء، مما أدى إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من 24 ألف أسرة، كثير منهم في العاصمة نيروبي، وفقا للأرقام الحكومية الصادرة اليوم السبت.

واضطرت المدارس إلى البقاء مغلقة بعد عطلة منتصف الفصل الدراسي، بعد أن أعلنت وزارة التعليم اليوم الاثنين أنها ستؤجل إعادة فتحها لمدة أسبوع بسبب "استمرار هطول الأمطار الغزيرة".

وقال وزير التعليم الكيني حزقيال ماشوجو إن "الآثار المدمرة للأمطار في بعض المدارس شديدة للغاية لدرجة أنه سيكون من غير الحكمة المخاطرة بحياة المتعلمين والموظفين قبل اتخاذ تدابير لمنع تسرب المياه لضمان السلامة الكافية".

وأضاف: "بناء على هذا التقييم، قررت وزارة التربية تأجيل إعادة فتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية لمدة أسبوع، حتى يوم الاثنين 6 مايو 2024".