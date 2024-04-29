عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة مبدئية.. مقـ.تل 42 شخصا داخل كينيا في انهيار سد بسبب الأمطار

صدى البلد

لقي 42 شخصا مصرعهم بعد انهيار سد في كينيا، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب البلد الواقع في شرق أفريقيا.

وأفادت ناكورو سوزان كيهيكا حاكمة المنطقة التي انهار فيها السد أن 42 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار سد بالقرب من بلدة في الوادي المتصدع في كينيا، حسبما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الاثنين.

وانهار السد بالقرب من مدينة ماي ماهيو الكينية في مقاطعة ناكورو، ما أدى إلى جرف المنازل وقطع الطريق، وقام رجال الإنقاذ بالحفر بين الأنقاض للعثور على ناجين.

وقالت الحاكمة ناكورو سوزان كيهيكا "42 قتيلا، هذا تقدير أولي ولا يزال هناك المزيد في الوحل، ونحن نعمل على التعافي".

وأدى انهيار السد اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى خلال موسم الأمطار من مارس إلى مايو إلى 120 شخصا، حيث هطلت أمطار غزيرة عن المعتاد على شرق أفريقيا، بالإضافة إلى نمط الطقس النينيو.

من ناحية أخرى، أعلن الصليب الأحمر الكيني اليوم الاثنين أنه انتشل جثتين بعد انقلاب قارب يحمل "عددا كبيرا من الأشخاص" في نهاية الأسبوع في مقاطعة نهر تانا التي غمرتها الفيضانات في شرق كينيا، مضيفا أنه تم إنقاذ 23 آخرين.

وأظهرت لقطات فيديو تم نشرها عبر الإنترنت وبثها التلفزيون القارب المزدحم وهو يغرق، وكان الناس يصرخون بينما كان المتفرجون يشاهدون في حالة رعب.

وقال مسؤولون أمس الأول السبت إن 76 شخصا لقوا حتفهم في كينيا منذ مارس.

وأغرقت الفيضانات الطرق والأحياء، مما أدى إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من 24 ألف أسرة، كثير منهم في العاصمة نيروبي، وفقا للأرقام الحكومية الصادرة اليوم السبت.

واضطرت المدارس إلى البقاء مغلقة بعد عطلة منتصف الفصل الدراسي، بعد أن أعلنت وزارة التعليم اليوم الاثنين أنها ستؤجل إعادة فتحها لمدة أسبوع بسبب "استمرار هطول الأمطار الغزيرة".

وقال وزير التعليم الكيني حزقيال ماشوجو إن "الآثار المدمرة للأمطار في بعض المدارس شديدة للغاية لدرجة أنه سيكون من غير الحكمة المخاطرة بحياة المتعلمين والموظفين قبل اتخاذ تدابير لمنع تسرب المياه لضمان السلامة الكافية".

وأضاف: "بناء على هذا التقييم، قررت وزارة التربية تأجيل إعادة فتح جميع المدارس الابتدائية والثانوية لمدة أسبوع، حتى يوم الاثنين 6 مايو 2024".

انهيار سد في كينيا الأمطار الغزيرة الفيضانات شرق أفريقيا بلدة في الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

هذه الدولة هي وجهة قادة حماس حال إجبارهم على مغادرة قطر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار قضائي بشأن خلية تهريب العناصر الإرهابية للخارج

بحضور شكري.. 6 وزراء عرب يلتقون بلينكن لمناقشة وقف الحرب في غزة

حصيلة مبدئية.. مقـ.تل 42 شخصا داخل كينيا في انهيار سد بسبب الأمطار

حل الدولتين.. بوريل يكشف تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية السعودي |تفاصيل

انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

رئيس قضايا الدولة يقيم حفلا لتسليم وتوزيع جوائز وقف الفنجري.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ