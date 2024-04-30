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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

  توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود ليلًا وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تواضح الظوهر الجوية المتوقعة

كما يتوقع خبراء هيئة  الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 16
بنهــــا 29 17
دمنهور 29 16
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 29 16
الزقازيق 30 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 28 16
دمياط 25 18
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 24 17
رفح 23 18 
رأس سدر 31 18
نخل 28 13
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 28 21
شرم الشيخ 32 25
الإسكندرية 25 16
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 23 13
السلوم 24 15
سيوة 30 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 31 23
سفاجا 32 24
مرسى علم 33 25
شلاتين 32 23
حلايب 28 24
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 28 24
الفيوم 31 17
بني سويف 31 16
المنيا 32 16
أسيوط 30 15
سوهاج 33 18
قنا 36 21
الأقصر 37 22
أسوان 37 22
الوادي الجديد 34 21
أبو سمبل 36 21

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 37 25 
المدينة المنورة 35 21
الرياض 32 20
المنامة 31 25
أبوظبي 37 27
الدوحة 34 27
الكويت 29 23
دمشق 23 15
بيروت 23 20
عمان 26 14
القدس 25 14
غزة 23 18
بغداد 33 20
مسقط 32 27
صنعاء 27 12
الخرطوم 40 26
طرابلس 25 19
تونس 25 16
الجزائر 16 11
الرباط 21 10
نواكشوط 35 22


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى
أنقرة 24 14
إسطنبول 17 14
إسلام آباد 24 15
نيودلهي 36 22
جاكرتا 34 25
بكين 22 10
كوالالمبور 33 26
طوكيو 24 18
أثينا 23 15
روما 28 14
باريس 18 11
مدريد 18 08
برلين 26 14
لندن 18 10 
مونتريال 15 06
موسكو 22 12
نيويورك 27 13
واشنطن 32 17
أديس أبابا 24 13

الأرصاد هيئة الأرصاد الحرارة الظوهر الجوية شبورة

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