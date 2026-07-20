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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إكس بوكس تعد بإصدار لعبة حصريّة ثالثة مرتقبة لتوضيح التراجع المفاجئ في سياستها الرقمية

إكس بوكس
إكس بوكس
احمد الشريف

وعدت علامة السيارات البرمجية و ألعاب الفيديو "إكس بوكس" (Xbox)، التابعة لشركة مايكروسوفت، بإطلاق لعبة حصريّة ثالثة قادمة في الفترة القريبة المقابلة، وذلك في محاولة رسمية من الإدارة التنفيذية لتفسير وتوضيح التراجع المفاجئ والمربك في سياستها التجارية المرتبطة بحصرية الألعاب.

توضيح إكس بوكس للتراجع البرمجي والتجاري 

وبحسب ما نشره موقع "كوتاكو" (Kotaku) المتخصص في قطاع الألعاب والترفيه الرقمي، جاء هذا الوعد الرسمي بالتزامن مع مساعي قطاع الألعاب في مايكروسوفت لتهدئة مخاوف وقلق جماهير المنصة. 

وذكر الموقع في تقريره الإخباري أن التناقض الأخير في التصريحات الرسمية حول الألعاب التي ستتوفر لمنصات الأجهزة المنافسة أحدث إرباكاً في الأوساط التقنية.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي إكس بوكس أكدوا التزامهم الكامل بتقديم عناوين مميزة تبرر اقتناء عتاد ومنصات الأجهزة الخاصة بها، معتبرين أن دمج لعبة حصريّة ثالثة في الخطة الزمنية القريبة يمثل ركيزة أساسية لطمأنة مجتمعات المطورين واللاعبين على حد سواء بوجود استراتيجية مستدامة للمحتوى الحصري.

آليات معالجة الارتباك التسويقي ومستقبل الحصريات 

وأوضحت السجلات والبيانات الصحفية الصادرة عن الإدارة أن الارتباك نشأ نتيجة قرارات سابقة قضت بنقل بعض الألعاب التي كانت مصنفة كعناوين حصريّة مطلقة إلى منصات أخرى منافسة مثل بلاي ستيشن. 

وتسبب هذا القرار في إثارة تساؤلات حادة حول مدى جدوى البقاء داخل بيئة نظام إكس بوكس البرمجية.

ويسهم الوعد الجديد بإطلاق الحصرية الثالثة غير المعلن عنها بالتفصيل في توازن الطرح التسويقي الرقمي؛ إذ تحاول مايكروسوفت إثبات أن انفتاحها على المنصات الأخرى لا يعني التخلي بالكامل عن مزايا الجذب الحصرية التي تميز عتادها، مؤكدة أن هندسة التوزيع الجديدة ستراعي الحفاظ على النواة الصلبة لإصدارات استوديوهات التطوير التابعة لها.

ردود أفعال قطاعات الألعاب والمستهلكين 

ونقل الموقع عن محللين في صناعة الألعاب أن التفسيرات الحالية التي قدمتها إدارة إكس بوكس لا تزال تفتقر إلى خطة استراتيجية واضحة وطويلة الأمد يسهل على المستهلك التنبؤ بها، حيث يرى الكثير من المستهلكين أن التحول المستمر في القرارات يضعف القيمة التسويقية للمنصة ويفقد الوعود الرسمية بريقها المعتاد.

ولم تحدد إكس بوكس في تصريحاتها المنقولة الاسم الرسمي للعبة الحصرية الثالثة الموعودة أو موعد طرحها الدقيق في منافذ التوزيع الرقمية، واكتفت بالإشارة إلى أن تفاصيلها البرمجية والفنية ستظهر في العروض والمؤتمرات الصحفية المقبلة، بانتظار ردود الأفعال الميدانية ومدى قدرة هذا العنوان على حسم الجدل الدائر حول سياسات الشركة الحالية.

إكس بوكس Xbox ألعاب الفيديو مايكروسوفت

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