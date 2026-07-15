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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تبدأ اختبار عرض الإعلانات داخل قائمة البحث بنظام التشغيل Windows 11

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

بدأت شركة مايكروسوفت (Microsoft) رسمياً اختبار ميزة برمجية جديدة تهدف إلى عرض الإعلانات والمحتوى الترويجي الموصى به داخل قائمة البحث الخاصة بنظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11)، في خطوة جديدة تهدف لزيادة العوائد الإعلانية من خلال أنظمة تشغيل الحواسيب الشخصية.

ظهور الإعلانات في الإصدارات التجريبية لنظام Windows 11

 وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني، رصد المطورون والمشتركون في برنامج اختبار أنظمة ويندوز ظهور إعلانات ترويجية لتطبيقات وخدمات خارجية مباشرة داخل واجهة قائمة البحث (Search Menu). وتأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات التجريبية الأخيرة التي تجريها مايكروسوفت عبر قنوات المطورين ومختبري الأنظمة، تمهيداً لتقييم استجابة المستخدمين قبل تعميمها في التحديثات المستقرة القادمة.

وذكر الموقع في تقريره أن المساحة المخصصة للإعلانات تظهر أسفل قائمة التطبيقات الأكثر استخداماً والملفات الأخيرة، حيث تعرض مايكروسوفت توصيات لتطبيقات غير مثبتة على أجهزة المستخدمين، مع وجود روابط مباشرة تنقل المستخدم إلى متجر تطبيقات ماكرويسوفت (Microsoft Store) لتنزيلها أو شرائها بشكل فوري ومباشر بمجرد النقر عليها.

توسيع الإعلانات في واجهات نظام التشغيل

 وأوضح التقرير الفني للموقع أن اختبار عرض الإعلانات في قائمة البحث يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها مايكروسوفت لدمج المحتوى المدفوع في واجهات الاستخدام الرئيسية لنظام التشغيل؛ حيث قامت الشركة سابقاً باختبار وعرض إعلانات مماثلة في قائمة "ابدأ" (Start Menu)، وفي مستكشف الملفات (File Explorer)، بالإضافة إلى التوصيات والخدمات السحابية المدمجة في شاشة القفل وتطبيق الإعدادات.

وأثار هذا التحديث البرمجي الجديد حفيظة قطاع عريض من مستخدمي ويندوز الذين يرون أن إقحام المواد الترويجية داخل أدوات النظام الأساسية مثل البحث يقلل من سرعة وكفاءة الإنتاجية ويشتت الانتباه أثناء العمل، خاصة وأنهم يدفعون ثمن تراخيص نظام التشغيل بشكل رسمي، مما يتنافى مع فكرة تحويل نظام ويندوز إلى منصة لعرض الإعلانات الموجهة.

كيفية إيقاف ظهور الإعلانات من الإعدادات 

ونقل الموقع عن مطوري التقنية وجود طريقة برمجية تتيح للمستخدمين إيقاف هذه الإعلانات والتوصيات الترويجية عبر نظام التشغيل؛ حيث يمكن للمستخدمين التوجه إلى قائمة الإعدادات (Settings)، ثم الانتقال إلى قسم الخصوصية والأمان (Privacy & Security)، وبعد ذلك الدخول إلى إعدادات البحث (Search Settings) وتعطيل خيار عرض التوصيات والمحتوى الترويجي المصاحب للبحث.

وحتى الآن، لم تعلن مايكروسوفت عن الموعد المحدد لإطلاق هذه الميزة بشكل نهائي لجميع مستخدمي نظام التشغيل Windows 11 حول العالم، حيث لا تزال الميزة خاضعة للتقييم والتعديل بناءً على التغذية الراجعة من مجتمع المختبرين، وسط توقعات بإتاحة خيار دائم للمستخدمين لتعطيلها بالكامل عند الطرح العام لمنع حدوث تراجع في تقييمات النظام وأدائه العام.

مايكروسوفت Microsoft Windows 11

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