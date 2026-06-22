مايكروسوفت تفرض تثبيت Microsoft 365 Copilot على أجهزة ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية رسمياً عن سياسة برمجية جديدة تلزم بموجبها مستخدمي الحواسب الشخصية بتثبيت نظام الذكاء الاصطناعي المطور "Microsoft 365 Copilot".

وأكدت الوثائق الفنية الصادرة عن الشركة لعام 2026، أن عملاق التكنولوجيا قرر منح أصحاب أجهزة "ويندوز 11" مهلة نهائية مدتها 30 يوماً فقط قبل بدء التنفيذ التلقائي الإجباري لحزمة البرمجيات الذكية، مما يمثل تحولاً استراتيجياً شرساً لدمج أدوات التوليد الآلي صامتاً داخل بنية الحوسبة المكتبية اليومية لجميع المستهلكين والمحترفين عالمياً.

تفكيك السياسة الإجبارية المستحدثة

تستهدف الخطة الهندسية الجريئة لشركة مايكروسوفت تسريع وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي ودمجها مباشرة في واجهات العمل المعتادة.

وتمنح الترقية البرمجية القادمة لعام 2026 نظام التشغيل صلاحيات كاملة لأتمتة حقن شفرات "Copilot" داخل التطبيقات المكتبية والإنتاجية، لتصل نسبة دمج النظام في الأجهزة المستهدفة إلى 100% فور انتهاء المهلة المقررة، في خطوة تهدف لإنهاء الاعتماد على التثبيت الاختياري وصهر المساعد الافتراضي ليكون جزءاً لا يتجزأ من بيئة الكومبيوتر.

أتمتة الحوسبة العصبية لحماية اللوحة الأم

تمنح مايكروسوفت أنظمتها المحدثة بروتوكولات حماية متطورة مخصصة لتفادي إرهاق عتاد الحواسب أثناء تسييل معالجات الذكاء الاصطناعي اللحظية؛ وحرص مصممو الأكواد على تهيئة المساعد البرمي ليتولى أتمتة إدارة الأحمال الحسابية وتوزيعها على وحدات المعالجة العصبية (NPU) المتوافقة صامتاً وفي أجزاء من الثانية، مما يضمن حماية المكونات الفنية الداخلية من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري أو تباطؤ استجابة الذاكرة العشوائية أثناء معالجة البيانات المكتبية الضخمة.

تحديات تشغيلية جديدة يترقبها

تفتح الشروط الإلزامية الجديدة للتثبيت آفاقاً استهلاكية واستشرافية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وأصحاب محلات الصيانة في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن فرض ميزات "Microsoft 365 Copilot" يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً لرواد الأعمال، والطلاب، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على "ويندوز 11" لإدارة مشاريعهم الرقمية، حيث تتيح لهم الأدوات الجديدة تسييل وتلخيص النصوص وإنجاز المهام الشاقة بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي، شريطة امتلاك عتاد متوافق.

يثبت القرار الوجوبي لشركة مايكروسوفت بفرض نظام "Copilot" خلال شهر واحد لعام 2026 على أن حسم معركة الريادة الرقمية غادر فخخ التنافس التسويقي الهادئ ليرتكز في عمق السيطرة على بيئات العمل المكتبية وتسهيل الوظائف البشرية قسراً.

ومع بدء التنازل العكسي للمهلة برمجياً عبر خوادم الشركة السحابية، يستعد فضاء الحوسبة لمنعطف تشغيلي مستدام يؤكد أن الصقل المستمر للأكواد هو خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ الاستراتيجي للعملاق الأمريكي عالمياً ومحلياً.