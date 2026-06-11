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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ضربة جديدة لـ أنثروبيك.. مايكروسوفت تقيد Claude Fable 5 لهذا السبب

مايكروسوفت
مايكروسوفت
شيماء عبد المنعم

كشفت تقارير إعلامية أن شركة مايكروسوفت فرضت قيودا على استخدام موظفيها لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude Fable 5 التابع لشركة أنثروبيك، وذلك على خلفية مخاوف قانونية تتعلق بسياسات الاحتفاظ بالبيانات التي اعتمدتها الشركة المطورة للنموذج.

مايكروسوفت تقيد استخدام نموذج Claude Fable 5 بسبب مخاوف تتعلق بالاحتفاظ بالبيانات

وبحسب تقرير نشره موقع The Verge نقلا عن مصادر مطلعة، أبلغت مايكروسوفت موظفيها بأن فرقها القانونية تراجع حاليا التغييرات الأخيرة التي أجرتها أنثروبيك على سياسات تخزين البيانات المرتبطة بالنموذج الجديد، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن السماح باستخدامه داخليا.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان Anthropic إطلاق Claude Fable 5، وهو الإصدار العام من نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Mythos، مع فرض ضوابط تحد من استخدامه في مجالات حساسة وعالية المخاطر مثل الأمن السيبراني.

وأكدت أنثروبيك أن Claude Fable 5 يعد أقوى نموذج تتيحه الشركة للاستخدام الواسع حتى الآن، مشيرة إلى تفوقه في مجالات هندسة البرمجيات وتحليل البيانات والمهام التقنية المعقدة.

مخاوف بشأن البيانات السرية

وتركز مخاوف مايكروسوفت بشكل أساسي على كيفية التعامل مع بيانات العملاء والمعلومات الحساسة التي قد يتم إدخالها إلى النموذج أثناء الاستخدام.

ووفقا لسياسة الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بنماذج Mythos، تحتفظ أنثروبيك بالمدخلات والمخرجات الناتجة عن استخدام النموذج لمدة 30 يوما لأغراض تتعلق بالأمان والثقة عبر جميع المنصات التي توفر هذه النماذج.

مايكروسوفت

كما تحتفظ الشركة بالبيانات لمدة تصل إلى عامين في الحالات التي يتم فيها تصنيف المحتوى بواسطة أنظمة المراقبة الداخلية على أنه ينتهك سياسات الاستخدام الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن الفرق القانونية في مايكروسوفت لم تحسم موقفها النهائي بعد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستمنح الضوء الأخضر لاستخدام Claude Fable 5 داخل الشركة.

ولم تصدر كل من مايكروسوفت أو أنثروبيك تعليقا رسميا على التقرير حتى الآن.

أنثروبيك تواصل التوسع قبل الاكتتاب

ويأتي الجدل حول سياسات البيانات في وقت تواصل فيه أنثروبيك توسيع أعمالها بوتيرة متسارعة، فقد أعلنت الشركة الأسبوع الماضي تقدمها سرا بطلب طرح عام أولي في الولايات المتحدة، دون الكشف عن حجم الطرح أو شروطه المالية.

كما نجحت الشركة في أواخر مايو الماضي في جمع تمويلات جديدة بقيمة 65 مليار دولار، ما رفع تقييمها السوقي إلى نحو 965 مليار دولار، متجاوزة بذلك تقييم منافستها الرئيسية OpenAI.

وتعكس هذه التطورات احتدام المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى الموازنة بين تقديم نماذج أكثر قوة وقدرات متقدمة، وبين تلبية المتطلبات المتزايدة المتعلقة بحماية البيانات والامتثال التنظيمي.

مايكروسوفت Claude Fable 5 أنثروبيك ذكاء اصطناعي

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