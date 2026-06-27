أخبار التكنولوجيا | آبل تستعد لإطلاق أكثر من 15 منتجا جديدا.. إيطاليا تفتح تحقيقا مع مايكروسوفت بسبب “Microsoft 365”

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



رفعت شركة آبل، أسعار عدد من أشهر أجهزة الكمبيوتر التابعة لها بما يصل إلى 500 دولار، اعتبارا من يوم الخميس الماضي، مبررة الخطوة بالارتفاع الكبير في تكلفة رقائق الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد عليها مع طفرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تواجه شركة مايكروسوفت، ضغوطا تنظيمية جديدة في أوروبا، بعد أن فتحت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقا بشأن مزاعم تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة مرتبطة بزيادة أسعار الاشتراك في خدمة Microsoft 365.

أطلقت منصة إنستجرام، هذا الأسبوع مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيقها على أجهزة التلفاز الذكية، في خطوة تهدف إلى زيادة وقت استخدام المستخدمين للتطبيق عبر أكبر شاشات المنازل.



إعداد Wi-Fi الخفي يستنزف بطارية موبايلك.. أوقفه الآن



يعد اتصال Wi-Fi من الميزات الأساسية في الهواتف الذكية، لكنه قد يستهلك جزءا من طاقة البطارية دون أن يلاحظه المستخدم، خصوصا مع وجود بعض الإعدادات التي تعمل في الخلفية بشكل دائم.

توقف عن استخدم هاتفك في الحمام فورا.. عادة لا تتخيل خطورتها



يحذر خبراء الصحة من عادة شائعة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل مخاطر صحية غير متوقعة، وهي اصطحاب الهاتف المحمول إلى الحمام أثناء الاستخدام.





كشفت تسريبات جديدة أن النسخة الأساسية من هاتف iPhone 18، المتوقع إطلاقه العام المقبل، قد تأتي بسعة ذاكرة عشوائية أقل مما كان يشاع سابقا، ما قد ينعكس على قدرته في تشغيل أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام iOS 27.

تشهد هواتفنا الذكية عمرا افتراضيا أقصر مقارنة بالأجهزة المنزلية مثل التلفاز أو الثلاجة، إذ يميل معظم المستخدمين إلى استبدال هواتفهم خلال عامين فقط، بينما لا يتجاوز عمر الاستخدام لدى بعض المستخدمين الأكثر حرصا أربع سنوات، لذا يعد إدراك الوقت المناسب لتغيير الهاتف، والتعرف على الأعطال التي قد تتفاقم مع تجاهلها، أمرا أساسيا للحفاظ على أداء الجهاز وسلامة استخدامه.

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة خلال خريف هذا العام، تشمل هواتف آيفون، وأجهزة ماك، وآيباد، وساعات ذكية، إلى جانب توسع كبير في منظومة المنزل الذكي، وذلك وفقا للتسريبات المتداولة.