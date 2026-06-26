بعد قفزة آبل.. مايكروسوفت ترفع أسعار أشهر أجهزتها

أعلنت شركتا آبل ومايكروسوفت رفع أسعار عدد من أبرز منتجاتهما، في ظل الارتفاع الحاد في تكلفة شرائح الذاكرة والتخزين، مدفوعا بالطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات حول العالم.

وأكدت آبل، أمس الخميس، أنها سترفع أسعار بعض أجهزة ماك وآيباد بما يصل إلى 300 دولار، فيما أعلنت مايكروسوفت بعد ساعات زيادة أسعار أجهزة ألعاب Xbox اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

وأوضحت الشركتان أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات هو الارتفاع الكبير في أسعار أشباه الموصلات المستخدمة في وحدات التخزين والذاكرة، والتي تدخل في تصنيع الحواسيب والأجهزة اللوحية ومنصات الألعاب.

وقالت آبل في بيان إن الشركة لم تشهد من قبل ارتفاعا بهذه السرعة وبهذا الحجم في أسعار أحد المكونات الأساسية، مؤكدة أنها تحملت هذه الزيادات لفترة طويلة لحماية المستهلكين، لكنها وصلت الآن إلى مرحلة أصبح فيها رفع الأسعار أمرا لا مفر منه.

من جانبها، أوضحت مايكروسوفت أن أسعار وحدات التخزين والذاكرة الخاصة بأجهزة Xbox تضاعفت بالفعل، ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى بحلول خريف عام 2027، مشيرة إلى أن قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية بأكمله يعاني من أزمة المكونات، إلا أن تأثيرها على أجهزة الألعاب يعد من بين الأكبر.

أسعار اجهزة أبل الجديدة

المنتجات التي شملتها زيادات آبل

شملت الزيادات عدة أجهزة، أبرزها:

- MacBook Neo: ارتفع من 599 إلى 699 دولارا.

- MacBook Air (512 جيجابايت): ارتفع من 1099 إلى 1299 دولارا.

- MacBook Pro (1 تيرابايت): ارتفع من 1699 إلى 1999 دولارا.

- iPad Air (128 جيجابايت): ارتفع من 599 إلى 749 دولارا.

ولم تشمل الزيادات الحالية هواتف آيفون، إلا أن محللين يتوقعون إعلان رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وقالت نبيلا بوبال، كبيرة مديري البيانات والتحليلات في مؤسسة International Data Corporation، إن أبل لم تعلن بعد عن أسعار آيفون الجديدة، لكنها ترى أن الزيادة "قادمة لا محالة"، مشيرة إلى أن الشركة ربما تؤجل الإعلان لأن هواتف آيفون تمثل أكبر مصدر لإيراداتها.

وعقب إعلان رفع الأسعار، تراجعت أسهم أبل بنسبة 5.6% خلال تعاملات منتصف الجلسة، لتفقد 16.49 دولارا من قيمتها.

مايكروسوفت ترفع أسعار Xbox

كما قررت مايكروسوفت رفع سعر جهاز Xbox المزود بسعة تخزين 512 جيجابايت بمقدار 100 دولار ليقترب سعره من 500 دولار، بينما ارتفع سعر الإصدار المزود بسعة 1 تيرابايت بمقدار 150 دولارا، على أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام على زيادة الشركة أسعار أجهزة Xbox بنحو 20 إلى 70 دولارا.

جهاز Xbox

طفرة الذكاء الاصطناعي وراء الأزمة

ويرى خبراء أن السباق العالمي لبناء مراكز بيانات ضخمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ضغط غير مسبوق على سوق أشباه الموصلات، بعدما كانت الصناعة قد عانت بالفعل من اضطرابات سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا.

وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، بما في ذلك الحواسيب الشخصية، للمرة الأولى منذ عقود.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، صرح في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشركة بذلت كل ما في وسعها لتجنب تحميل العملاء أعباء ارتفاع الأسعار، لكنه أكد أن الوضع أصبح "غير قابل للاستمرار"، مضيفا: “لم أشهد شيئا مشابها طوال أكثر من 40 عاما من العمل”.