رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف في زيارة لبحث مبادرة دفاعية مشتركة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى كييف في زيارة لبحث مبادرة دفاعية مشتركة.

وأوضحت رويترز أن فون دير لاين ستعلن عن مبادرات جديدة لتعميق التكامل بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية.

في سياق آخر، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تحولاً متسارعاً في طبيعة العمليات البرية، مع دخول أعداد متزايدة من الروبوتات والمركبات الأرضية غير المأهولة إلى ساحات القتال، في تطور يصفه خبراء عسكريون بأنه يمثل بداية مرحلة جديدة في الحروب الحديثة، حيث تتولى الآلات تنفيذ مهام كانت حتى وقت قريب حكراً على الجنود.

ويأتي هذا التحول في إطار سعي أوكرانيا إلى تقليص خسائرها البشرية وتعويض الفارق العددي مع القوات الروسية، عبر توسيع الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.