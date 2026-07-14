أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "أوكرانيا" أنها استهدفت بمسيرات 11 سفينة روسية في بحر آزوف.

وفي وقت سابق أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجوما أوكرانيا واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيرة على مطاري "أوكراينكا" و"شاغول" العسكريين في مقاطعتي آمور وتشيليابينسك الروسيتين.

ووفقا لما جاء عبر الفضائية الأولى المصرية، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات مسبقة بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بنشر طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية ومحطات تحكم أرضية متنقلة في حاويات ومناطيد في مقاطعة بريانسك، استعدادا لهجمات إرهابية واسعة النطاق على المطارات العسكرية في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك.

وتم نشر طائرات مسيرة في بريانسك، باستخدام مركبات جوية غير مأهولة ومناطيد و قام عملاء كييف بعد ذلك بنقل المعدات في سيارات محملة بالأجهزة المنزلية، إلى عمق الأراضي الروسية، مباشرة نحو مطاري "أوكراينكا" و"شاغول"، حيث تم تجميعها وإعدادها للاستخدام في مرائب مستأجرة.