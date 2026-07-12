غدا.. زيلينسكي يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع "تحالف الراغبين" لبحث دعم أوكرانيا

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غدًا /الاثنين/، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في اجتماع "تحالف الراغبين"، الذي ينعقد بالتزامن مع احتفالات فرنسا بيوم الباستيل، لبحث سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز"- في نسختها الإنجليزية- أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع ما لا يقل عن 25 رئيس دولة أو حكومة، فيما يواصل التحالف، الذي أُسس بمبادرة فرنسية-بريطانية مشتركة، توسيع عضويته لتشمل 37 دولة، مع انضمام مولدوفا ومقدونيا الشمالية لأول مرة.

وسيناقش قادة التحالف تعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك الخطط الأمريكية المعلنة مؤخرًا لإنتاج صواريخ "باتريوت" بترخيص داخل أوكرانيا، إلى جانب مقترحات لإنشاء منظومة مضادة للصواريخ الباليستية.

كما يبحث الاجتماع الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بما في ذلك خطط نشر قوة متعددة الجنسيات بعيدًا عن خطوط المواجهة، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية ملزمة قانونيًا، ودور أمريكي في مراقبة أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار.