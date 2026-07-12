تركيا: وزير الخارجية يشارك غدًا في اجتماع "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيشارك في قمة قادة "تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا، المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الاثنين، وذلك نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غدًا، اجتماعًا لـ"تحالف الراغبين" بهدف "تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا"، بمشاركة نحو 25 رئيس دولة وحكومة.

ويهدف الاجتماع إلى "دفع الجهود" نحو وقف إطلاق النار و"استئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا"، ومن المقرر أن يركز قادة التحالف بشكل خاص على التعاون مع أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ البالستية، بما يشمل إنتاج كييف للأسلحة على أراضيها.