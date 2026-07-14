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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البن والقمح والزيوت والبطاطس.. أهم السلع الزراعية والغذائية في ميزان التجارة الخارجية لمصر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أظهرت بيانات التجارة الخارجية تحسنًا في أداء الصادرات الزراعية والغذائية المصرية خلال شهر أبريل 2026، بالتزامن مع ارتفاع واردات السلع الزراعية والغذائية، مدفوعة بزيادة استيراد القمح والزيوت واللحوم، بينما واصلت بعض المحاصيل التصديرية مثل البطاطس والبصل تراجعها مقارنة بالعام الماضي.

الصادرات الزراعية ترتفع 6.9% خلال أبريل

بلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 417.2 مليون دولار خلال أبريل 2026، مقابل 390.1 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة 6.9%، لتشكل 8.2% من إجمالي الصادرات المصرية، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسجلت أبرز الصادرات الزراعية:البطاطس الطازجة 62.7 مليون دولار بتراجع 49.3%، القطن المحلوج 18.8 مليون دولار بزيادة 31.7%، الفاصولياء اليابسة 16.9 مليون دولار بانخفاض 12.6%، توت العليق والتوت الطازج 12.6 مليون دولار بزيادة 353.6%.

والأرز المضروب 9.9 مليون دولار بزيادة 162.4%، والعنب الطازج 9.4 مليون دولار بزيادة 444.8%، الجزر واللفت: 7.5 مليون دولار بزيادة 98%، الليمون الطازج: 6.6 مليون دولار بزيادة 125.2%، البصل الطازج 6.3 مليون دولار بتراجع 70.1%.


وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ارتفعت الصادرات الزراعية إلى 1.700 مليار دولار مقابل 1.604 مليار دولار، بنمو 6%.

واردات السلع الزراعية ترتفع 20.6%

في المقابل، ارتفعت واردات السلع الزراعية إلى 856.2 مليون دولار خلال أبريل 2026، مقارنة مع 709.8 مليون دولار خلال أبريل 2025، بزيادة 20.6%، بما يمثل 8.7% من إجمالي الواردات.

وجاءت أبرز الواردات الزراعية كالتالي:القمح القاسي: 416.3 مليون دولار بزيادة 57.5%، الذرة للأعلاف 257.5 مليون دولار بزيادة 16.1%، البن غير المحمص 33.9 مليون دولار بزيادة 2.1%، القطن المحلوج 30 مليون دولار بتراجع 22.2%، التفاح الطازج 21.3 مليون دولار بزيادة 8.9%، العدس اليابس: 15.6 مليون دولار بزيادة 333.9%، الفلفل غير المجروش 7.9 مليون دولار بزيادة 157.3%، الحمص اليابس المقشور 4.4 مليون دولار بزيادة 67.2%.


وخلال أول أربعة أشهر من العام، ارتفعت واردات السلع الزراعية إلى 3.297 مليار دولار مقابل 2.997 مليار دولار، بنسبة نمو 10%، وتصدر القمح القاسي القائمة بقيمة 1.487 مليار دولار.

الصادرات الغذائية تسجل 639 مليون دولار

ارتفعت الصادرات الغذائية خلال أبريل 2026 إلى 639.2 مليون دولار مقابل 603.2 مليون دولار خلال أبريل 2025، بزيادة 6%، لتستحوذ على 14.4% من إجمالي الصادرات.

وجاءت أبرز السلع الغذائية المصدرة: الفراولة غير المطبوخة 98.3 مليون دولار، محضرات صناعة المشروبات غير الكحولية 53.6 مليون دولار، الشيكولاتة ومحضرات الكاكاو  40.2 مليون دولار بزيادة 210.3%، تفل بنجر وقصب السكر 33.5 مليون دولار، البطاطس نصف المقلية: 24.4 مليون دولار بزيادة 9.7%، دقيق القمح: 22.8 مليون دولار، زيتون محضر 13.4 مليون دولار بزيادة 41.6%، الخمائر الحية 9.1 مليون دولار بزيادة 288.4%.


وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بلغت صادرات السلع الغذائية 2.257 مليار دولار مقابل 2.135 مليار دولار، بنمو 5.7%.

واردات السلع الغذائية ترتفع بدعم الزيوت واللحوم

بلغت واردات السلع الغذائية خلال أبريل 2026 نحو 842 مليون دولار مقابل 769.1 مليون دولار خلال أبريل 2025، بزيادة 9.5%، بما يعادل 8.5% من إجمالي الواردات المصرية.

وتصدرت قائمة الواردات الغذائية:زيت النخيل 134.6 مليون دولار، لحوم الأبقار المجمدة 88.7 مليون دولار، زيت عباد الشمس الخام 66.9 مليون دولار بزيادة 130.7%، زيت فول الصويا الخام 41.5 مليون دولار (واردات جديدة).

والبن غير المحمص 33.9 مليون دولار، الأبقار الحية 32.1 مليون دولار بانخفاض 38.3%، الألبان المركزة المحلاة 27.3 مليون دولار بزيادة 82.6%، سكر القصب الخام 26.3 مليون دولار (واردات جديدة)، الرنجة المجمدة 25.3 مليون دولار بزيادة 53.8%، محضرات ألبان الرضع 19.7 مليون دولار بزيادة 93.4%.


وخلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ارتفعت واردات السلع الغذائية إلى 3.446 مليار دولار مقابل 2.826 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة 21.9%، مدفوعة بارتفاع واردات الزيوت النباتية والمواد الغذائية الأساسية.

التجارة الخارجية السلع الزراعية القمح البطاطس اللحوم البصل

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