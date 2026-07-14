9 إجراءات لدعم المواطنين.. ما هو البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار؟

ما هو البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار؟ سؤال يتصدر اهتمامات المواطنين بعد الإعلان عن مجموعة من الآليات التنفيذية التي تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأعباء المعيشية، من خلال تعاون عدد من الجهات الحكومية ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق.

ما هو البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار؟

يعد البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار مبادرة حكومية تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، والتوسع في الأسواق الدائمة والموسمية، بما يساهم في الحد من تقلبات الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية خلال الفترة الماضية أسهم في الحفاظ على توافر السلع المختلفة وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ البرنامج

تتضمن آليات تنفيذ البرنامج تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التكليف الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، بما يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط المستهدفة.

تأسيس شركة وطنية لتنفيذ البرنامج

تشمل الخطة استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي "Carry On"، مع إطلاق حملات بيع موحدة داخل المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بهدف زيادة المعروض من السلع وتعزيز استقرار الأسواق.

إنشاء سوق دائمة في كل محافظة

ومن أبرز محاور البرنامج إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة واحدة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة وجدول التنفيذ.

كما تم الاتفاق على ضخ مليار جنيه مناصفة بين وزارتي التموين والزراعة لدعم تجربة الأسواق الدائمة، بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين في مختلف المحافظات.

التوسع في الأسواق الموسمية

يتضمن البرنامج إطلاق خطة للتوسع في إقامة الأسواق الموسمية والمعارض المؤقتة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، لتوفير السلع بأسعار مناسبة خلال المواسم والأعياد والمناسبات.

توحيد المنافذ المتنقلة

وتشمل الخطة توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن منظومة تشغيل موحدة، بما يسمح بالتدخل السريع لتوفير السلع في المناطق الأكثر احتياجًا.

تطوير منظومة الإمداد والتوزيع

يرتكز البرنامج أيضًا على إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بهدف تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة وصول السلع إلى الأسواق، وتحقيق استقرار توافر السلع الأساسية.

زيادة الإنتاج المحلي وتأمين السلع الاستراتيجية

تعتمد الخطة الوطنية للإنتاج والإمداد على التوسع في الإنتاج المحلي، وتعزيز الزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، إلى جانب استيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، بما يضمن استدامة توافر المنتجات.

كيف سيتم قياس نجاح البرنامج؟

تعتمد الحكومة على مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس نتائج البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار، وتشمل:

عدد الأسواق الدائمة التي يتم إنشاؤها.

عدد المنافذ المطورة.

معدلات التوسع الجغرافي.

نسب توافر السلع الأساسية.

استقرار الأسعار.

خفض حلقات التداول.

قياس الأثر المباشر للبرنامج على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويستهدف البرنامج في النهاية تعزيز استقرار الأسواق، وزيادة توافر السلع، وتحسين كفاءة منظومة التجارة الداخلية، بما ينعكس على تخفيف الأعباء المعيشية ودعم المواطنين في مختلف المحافظات.