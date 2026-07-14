قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي صفارات الإنذار في البحرين والسلطات تتابع تطورات الموقف
في اتصال هاتفي.. ترامب يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
قبل قمة المونديال.. إسبانيا تتفوق تاريخيًا على فرنسا في المواجهات المباشرة
رئيس وزراء باكستان يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية ويؤكد دعم بلاده التام لها
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإسبانيا فى كأس العالم
الخرباوي: على مصطفى كامل كتابة بيان اعتذار رسمي يليق بمكانة أهالي الشرقية
مصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية: عندي حالة فزع وذهول وبكلم نفسي بقالي يومين
للحكومي والخاص.. موعد إجازة 23 يوليو بعد قرار رئيس الوزراء
الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر صفر 1448هـ بعد ثبوت رؤية الهلال
أحمد موسى: رئيس الوزراء وجه بإعداد برنامج وطني لاستقرار أسعار السلع لتخفيف الأعباء
في حوار نادر وجريء مع وكالة نوفا.. سفيرة فلسطين بروما تطيح بالسردية الإسرائيلية
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

9 إجراءات لدعم المواطنين.. ما هو البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار؟

بطاقة التموين
بطاقة التموين
محمد صبيح

ما هو البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار؟ سؤال يتصدر اهتمامات المواطنين بعد الإعلان عن مجموعة من الآليات التنفيذية التي تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأعباء المعيشية، من خلال تعاون عدد من الجهات الحكومية ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق.

ما هو البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار؟

يعد البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار مبادرة حكومية تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وزيادة كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، والتوسع في الأسواق الدائمة والموسمية، بما يساهم في الحد من تقلبات الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية خلال الفترة الماضية أسهم في الحفاظ على توافر السلع المختلفة وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ البرنامج

تتضمن آليات تنفيذ البرنامج تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التكليف الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، بما يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخطط المستهدفة.

تأسيس شركة وطنية لتنفيذ البرنامج

تشمل الخطة استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي "Carry On"، مع إطلاق حملات بيع موحدة داخل المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بهدف زيادة المعروض من السلع وتعزيز استقرار الأسواق.

إنشاء سوق دائمة في كل محافظة

ومن أبرز محاور البرنامج إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة واحدة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة وجدول التنفيذ.

كما تم الاتفاق على ضخ مليار جنيه مناصفة بين وزارتي التموين والزراعة لدعم تجربة الأسواق الدائمة، بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين في مختلف المحافظات.

التوسع في الأسواق الموسمية

يتضمن البرنامج إطلاق خطة للتوسع في إقامة الأسواق الموسمية والمعارض المؤقتة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، لتوفير السلع بأسعار مناسبة خلال المواسم والأعياد والمناسبات.

توحيد المنافذ المتنقلة

وتشمل الخطة توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن منظومة تشغيل موحدة، بما يسمح بالتدخل السريع لتوفير السلع في المناطق الأكثر احتياجًا.

تطوير منظومة الإمداد والتوزيع

يرتكز البرنامج أيضًا على إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بهدف تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة وصول السلع إلى الأسواق، وتحقيق استقرار توافر السلع الأساسية.

زيادة الإنتاج المحلي وتأمين السلع الاستراتيجية

تعتمد الخطة الوطنية للإنتاج والإمداد على التوسع في الإنتاج المحلي، وتعزيز الزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، إلى جانب استيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، بما يضمن استدامة توافر المنتجات.

كيف سيتم قياس نجاح البرنامج؟

تعتمد الحكومة على مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس نتائج البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسعار، وتشمل:

عدد الأسواق الدائمة التي يتم إنشاؤها.

عدد المنافذ المطورة.

معدلات التوسع الجغرافي.

نسب توافر السلع الأساسية.

استقرار الأسعار.

خفض حلقات التداول.

قياس الأثر المباشر للبرنامج على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ويستهدف البرنامج في النهاية تعزيز استقرار الأسواق، وزيادة توافر السلع، وتحسين كفاءة منظومة التجارة الداخلية، بما ينعكس على تخفيف الأعباء المعيشية ودعم المواطنين في مختلف المحافظات.

البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية استقرار الأسعار الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

إمام عاشور

سر الاحتفال الشهير لإمام عاشور.. نجم منتخب مصر يكشف مفاجأة

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

شادي زلطة

توجيه عاجل من التعليم بشأن المصروفات الدراسية ونسبة الزيادة

بالصور

الذكاء الاصطناعي يكشف عن آفات خفية في المخ لمرضى التصلب المتعدد.. غير مرئية

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

اختبار بسيط باللعاب يُحدث ثورة في تشخيص بطانة الرحم المهاجرة

اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة

سوزان نجم الدين: الحب حياة.. وثقة الناس أغلى من أي نجاح

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

هل المايونيز مضر بالصحة؟.. أحذر تناوله في هذه الحالات

هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

المزيد