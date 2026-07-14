قطار التنمية والتطوير يصل إلى محطة جديدة بمدينة بورفؤاد .. صور

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، حيث تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي أبو بكر ومنخفض التكاليف، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، ومهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات ومهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد

تطوير شامل لـ43 عمارة بمنطقة أبو بكر و8 عمارات بمنطقة منخفض التكاليف

وشملت الجولة متابعة أعمال تطوير منطقة أبو بكر التي تضم 43 عمارة سكنية، إلى جانب منطقة منخفض التكاليف التي تضم 8 عمارات سكنية، حيث اطلع المحافظ على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف الأعمال الجارية.

وتتضمن أعمال التطوير تنفيذ رفع كفاءة العمارات السكنية، وإحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي، وتطوير شبكات مياه الشرب، ورصف الطرق الداخلية، ورفع كفاءة الأرصفة، إلى جانب تطوير واجهات العمارات بما يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة بورفؤاد، بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويعزز جودة الحياة للمواطنين.