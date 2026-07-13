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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث تعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث تعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث تعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي
محمد الغزاوى
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استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور عدد من القيادات المعنية.

ورحب محافظ بورسعيد بالسفير علاء يوسف، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، ودعم الرسائل الإعلامية الهادفة التي تواكب جهود الدولة في مختلف مجالات التنمية، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التعاون مع الهيئة بما يسهم في إبراز حجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث تعزيز التعاون الإعلامي والتوعوي

وشهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، خاصة في مجالات التوعية والإعلام، وآليات دعم الرسائل التوعوية الموجهة للمواطنين، بما يعزز الوعي المجتمعي ويواكب جهود الدولة في بناء الإنسان، إلى جانب استعراض ما تشهده محافظة بورسعيد من طفرة تنموية في مختلف القطاعات.

من جانبه، أعرب السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن تقديره لما تشهده محافظة بورسعيد من مشروعات تنموية وتطوير شامل، مؤكدًا استمرار التعاون مع المحافظة لدعم جهودها في نشر الوعي وإبراز الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

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